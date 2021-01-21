Donald Trump Twitch Hesabı Süresiz Olarak Kapatıldı!

Donald Trump Twitch hesabı kalıcı olarak askıya alındı. Böylece YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat gibi platformların arasına Twitch de katılmış oldu. Peki, Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Trump’ın hesabı neden kapatıldı?

Donald Trump Twitch Hesabı Neden Kapatıldı?

Sosyal medya şirketleri ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 45. başkanlık seçimi öncesine dayanıyor. Kongre binasında yaşanan olaylardan sonra ise Twitter, Google, Twitch, Discord, Reddit, Facebook başta olmak üzere birçok çevrim içi hizmet Donald Trump’a yaptırım uygulamıştı. Geçtiğimiz hafta Snapchat de ABD eski başkanının hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

Sahip olduğu kullanıcı kitlesinin büyüklüğü ile dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch de Trump’a yaptırım uygulayan firmalar arasına katıldı. Twitch, Trump’ın hesabını süresiz olarak kapattı. 2019 yılının ekim ayında popüler canlı yayın platformuna katılan ABD eski başkanının hesabı, yüklenen videolarda Meksikalılara yönelik hakaret içerikli sözlerin yer almasından dolayı daha önce askıya alınmıştı fakat hesap iki hafta sonra tekrar kullanıma açılmıştı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler canlı yayın hizmeti Twitch tarafından yapılan açıklamada, “Şiddeti kışkırtma riski devam etmesi nedeni ile Başkan Trump’ın Twitch kanalını süresiz olarak askıya aldık. Twitch, nefret dolu davranışlar, taciz ve şiddeti kışkırtmayı yasaklayan açık kurallara sahiptir ve yaptırım kararları alırken hizmet dışı olayları dikkate alırız” ifadelerine yer verildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu kararın verilmesinde farklı platformlarda gerçekleştirilen nefret dolu davranışlara ve şiddeti kışkırtmayı içeren ifadelerin de dikkate alındığı belirtildi. Hatırlayacağınız üzere Kongre Binası olayında Parler olarak isimlendirilen uygulamanın kullanıldığı belirtilmişti. Trump destekçileri tarafından kullanıldığı iddia edilen Parler, bu olayın hemen ardından Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından kaldırılmıştı.

Trump Sosyal Medya Platformu Kuracak

Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda kendi sosyal medya hizmetini kuracağını duyurmuştu. Twitter hesabı kalıcı olarak kapatılmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Trump, bunun olacağını tahmin ettiğini belirtmişti ve şu ifadeleri kullanmıştı: