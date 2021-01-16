Çin’in Tientsin şehrindeki bir şirket tarafından üretilen dondurmalarda koronavirüs tespit edildi. Dondurmalarda COVID-19 tespit edilmesi üzerine fabrikanın ürettiği binlerce ürüne el kondu. Yaşanan bu olayın ardından dondurulmuş gıdalar ile virüsün bulaşıp bulaşmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi. Çin’de yaşanan olay ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Dondurmalarda Koronavirüs Ortaya Çıktı

Çin’in kuzey bölgesinde yer alan Tientsin kentindeki “Tianjin Daqiaodao” isimli gıda şirketi tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, geçtiğimiz günlerde belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Belediyede yer alan hastalık kontrol merkezinde gerçekleşen analiz sürecinin hemen ardından şirket tarafından üretilen dondurmalarda yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bu olay dünya genelinde büyük bir endişeye neden oldu.

Dondurmalarda virüs tespit edilmesinin hemen ardından Tianjin Daqiaodao firmasının ürettiği ürünler mühürlendi ve kontrol altına alındı. Bu zamana kadar yapılan epidemiyolojik araştırmalar, firmanın Yeni Zelanda’dan ithal edilen süt tozu ve Ukrayna’dan ithala edilen peynir altı suyu tozu da dahil olmak üzere hammade kullanarak dondurma ürettiğini gözler önüne seriyor.

Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda COVID-19 bulaşmış 4836 dondurma kutusunun 2089 tanesi depoya kaldırıldı. 4836 kutunun 2747 tanesinin diğer şehirlere dağıtımı yapılmaya başlanmıştı fakat test sonucu pozitif çıktığı esnada ürünler Tientsin şehrindeydi. Marketlerde ise yalnızca 65 tane satıldı. Yetkililer, dondurmanın gönderildiği illerdeki yetkililer ile temasa geçti. Böylece olaya hemen müdahel edildi.

Bu olayın hemen ardından üretim tesisinin dezenfekte edilmesi için birtakım önlemler alındı. Dondurmayı satın alan vatandaşlara tıbbi kurumlara başvurmaları gerektiği açıklandı. Leeds Üniversitesinde görevli Virolog Dr. Stephen Griffin, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İnsanların panik olmaması gerektiğini Dr. Griffin, yaptığı açıklamada, muhtemelen bu olayın sadece bir defaya mahsus olduğunu ve bununla birlikte her dondurmada koronavirüs olmayacağını söyledi. Dr. Griffin, bu durumun muhtemelen üretim tesisindeki hijyen ile alakalı olduğunu söyledi.

Tianjin Daqiaodao’da Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla 1662 çalışan karantinaya alındığı ve çalışanların nükleik asit testine tabi tutulduğu duyuruldu. Çalışanların 700’ünün koronavirüs testi negatif çıkarken geri kalan 962 kişinin sonuçları ise henüz paylaşılmadı.