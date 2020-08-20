Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgın devam ederken yapılan araştırmalar neticesinde her geçen gün koronavirüs hakkında yeni bilgilere sahip oluyoruz. Peki, dondurulmuş gıda paketinde COVID-19 riski var mı? İşte Bilim insanları, dondurulmuş gıda paketinde koronavirüs riskinin olup olmadığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dondurulmuş Gıda Paketinden COVID-19 Bulaşır mı?

Çinli yetkililer, Brezilya ve Ekvador'dan gelen dondurulmuş gıda paketlerinde yeni tip koronavirüs tespit etti. Çinli yetkililer, bu olayın üzerine bazı ürünlerin ithalini durdurdu. Bilim insanları konu ile ilgili oldukça önemli açıklama yaptı. Peki, dondurulmuş gıda paketlerinden insanlara virüs bulaşma ihtimali var mı?

Hong Kong Üniversitesi'nde Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Benjamin Cowling, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Cowling, yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün dondurulduğu zaman hayatta kaldığını biliyoruz. Bu durum da enfeksiyonun donmuş gıdalar aracılığıyla yayılabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat bu çok düşük bir ihtimaldir çünkü yeni tip koronavirüsün bulaşabilması için birçok farklı adım olması gerekiyor" dedi.

Çin hükümetine danışmanlık yapan doktor Zhong Nanshan, "İthal edilen donmuş gıdadan yeni tip koronavirüsün bulaşması çok nadir bir durumdur" şeklinde konuştu. Zhong Nanshan ve Benhamin Cowling tarafından yapılan açıklamara göre donmuş gıda paketlerinden insanlara koronavirüs bulaşma ihtimali oldukça düşük olduğunu görüyoruz.

Çinli yetkililer, dondurulmuş gıdadan insanlara yeni tip koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı birtakım önlem aldı. Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou'da yetkililer, yeni tip koronavirüs salgınının yaygın olduğu bölgelerden donmuş et ve deniz ürünü ithal edilmemesi ile ilgili karar alındı.