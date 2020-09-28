Dondurulmuş Gıdadan Koronavirüs Bulaşır Mı? Çok Kritik Uyarı!

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken çok kritik bir açıklama yapıldı. Dondurulmuş gıdadan koronavirüs bulaşır mı? İşte cevabı.

Dondurulmuş Gıdadan Koronavirüs Bulaşır Mı?

Pekin'den çok önemli bir uyarı geldi. Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, Pekin'deki yetkililer yaptığı açıklamada "vaka oranının yüksek olduğu bölgelerden dondurulmuş gıda almayın" cümlelerine yer verdi.

Pekin’deki Belediye Ticaret Ofisi tarafından ithalat yapan şirketlere yapılan uyarıda "Ülke dışından mal getiren ve yurt dışıyla ticaret yapan bütün ilgili şirketler önlemlerini ve kontrollerini artırmalı. Bu şirketler soğuk zincirle ithalat yaptıkları ülkelere dikkat etmeli ve salgının vurduğu bölgelerden ithalattan uzak durmalı." denildi.

Son zamanlarda ithal edilmiş dondurulmuş gıdalarda koronavirüsü tespit edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda Covid-19 virüsüne rastlanmıştı.

Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dondurulmuş gıdalar alıyor musunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!