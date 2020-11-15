Dondurulmuş Karides Paketinde Koronavirüs Tespit Edildi!

Çin’in Gansu eyaletindeki Lanzhou kentinde Suudi Arabistan’dan ithal edilen dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs olduğu tespit edildi. Çin’de dondurulmuş gıda paketinde tespit edilen yeni tip koronavirüs ülkede büyük endişelere yol açtı.

Dondurulmuş Karides Paketinde Koronavirüs Çıktı!

Çin’in Gansu eyaletinin Lanzhou kentinde Global Times’ın haberine göre Suudi Arabistan’dan ithal edilen dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüse rastlandı. Paketteki örneklerin test edilmesinin sonrasında COVID-19 testi pozitif çıktı. Ülkede yoğun endişelere yol açan gıda paketindeki virüsten sonra çok sayıda tedbir alındı.

Lanzhou sağlık birimlerine göre Suudi Arabistan’dan ithal edilen dondurulmuş gıda paketi, Çin’e Tianjin limanlarından girdi ve 8 Kasım’da Lanzhou’da bulunan dondurulmuş gıda tesisi Jiaojiawan’a götürüldü. Gıda tesisi tarafından alınan 345 paket karidesin 82’sinin satışı tamamen temizlendikten sonra yapıldı. Lanzhou sağlık birimleri, Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde toplamda 32 kişinin karantinaya alınmasına karar verdi.

Lanzhou sağlık kuruluşlarına göre cumartesi sabahı itibarıyla 2.270 kişi, 680 gıda ve çevre numunesi üzerinde yapılan koronavirüs testi negatif sonuç verdi. Denizaşırı ülkelerden ithal edilen dondurulmuş gıdalar için şehir çapında bir inceleme başlatılacağı söylendi.

Haziran ayından bu yana Pekin, Liaoning, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Guangdong, Shaanxi ve Jiangsu dahil olmak üzere 10'dan fazla şehirde ithal edilerek alınan dondurulmuş gıda ambalajlarında yeni tip koronavirüs keşfedildi.

Çin, ithal edilen gıdalardan insana yeni tip koronavirüs geçmesinin önüne geçmek için pazartesi günü ithal edilen tüm dondurulmuş gıdaların piyasaya sürülmeden önce iyice dezenfekte edilmesinde ve taşıma işlemlerinde kullanılan ekipmanların ve depoların da tamamen sterilize edilmesinde karar kıldı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 17 Ekim'de Doğu Çin'in Shandong eyaletindeki Qingdao şehrindeki ithal dondurulmuş morina ambalajında ​​yaşamaya devam virüsün enfeksiyona yol açabileceğini söylemişti.

Dondurulmuş gıdaların taşıma sürecinde virüsün gıda ambalajının üzerinde uzun bir süre yaşayabileceği ve insanlara bulaşmasına neden olabileceğini doğrulandı. Raporlara göre 24 Eylül’de Qingdao’daki iki gıda taşıyıcısı virüse yakalandı. Tianjin’deki bir sürücü ve yükleyiciye de sırasıyla 9 ve 8 Kasım’da yeni tip koronavirüs bulaştı.