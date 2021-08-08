Donmuş Mağara Aslanının Bıyıkları 28 Bin Yıla Rağmen Duruyor

Sibirya'nın donmuş topraklarında 28 bin yıl önce donmuş mağara aslanı o kadar iyi korunmuş ki bıyıklarının her biri, Centre for Palaeogenetics'in Twitter hesabında paylaşılan yukarıdaki görselden de görülebileceği üzere hala onlarca yıl öncesinde olduğu gibi seçilebiliyor.

İsveç'teki araştırmacılar, Sparta isimli yavrunun büyük bir olasılıkla şimdiye kadar ortaya çıkarılan en iyi korunmuş Buzul Çağı hayvanı olduğunu ileri sürdü. Dişleri, derisi ve yumuşak dokusu dondurulduğu görülen hayvanın organları bile sağlam duruyor.

Bulunan Dördüncü Donmuş Mağara Aslanı Oldu

Sparta bugüne kadar Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alan Yakutya'nın donmuş topraklarına gömülü bulunan dördüncü mağara aslanı yavrusu oldu. Fosil ilk olarak 2018 yılında eski mamut dişlerini aramakta olan Boris Berezhnev tarafından keşfedildi.

Vahşi doğada avcılık ve ticareti daha çok kısıtlandıkça Berezhnev gibi araştırmacılar da kuzeyde eski fildişi aramaya başladı. Araştırmacılar, iklim değişikliğinden ötürü buzulların etkisi yavaş yavaş kaybolan topraklarda daha eski kalıntılar buluyor.

Sibirya'da yaşayanlar özellikle son birkaç yıl içinde donmuş topraklarda yünlü gergedanlar, kurtlar, boz ayılar, atlar, ren geyiği ve bizon keşfetti. Bu fosillerden bazıları 40 bin sene öncesine kadar uzanıyor.

Berezhnev, Sparta'nın bulunmasından bir yıl önce sadece 15 metre uzaklıkta başka bir mağara aslanı fosili bulmuştu. Boris adı verilen mağara aslanı muhtemelen buzlanmış mağarasının çökmesinden çok daha fazla etkilendi ancak buna rağmen çok sağlam görünüyordu.

O zamandan itibaren fosillerin araştırılmasına yardımcı olan İsveç'teki araştırmacılar hem Boris hem de Sparta'nın yaklaşık 1 ila 2 aylık olduğunu tespit etti. İkisinin de fiziksel olarak birbirine çok benzemesine rağmen Boris'in yaklaşık 15 bin yıl daha yaşlı olduğu düşünülüyor.

Bugün mağara aslanları hakkında bilinenlerin çoğu fosillerden, geçmişten kalan izlerden geliyor. Donmuş topraklarda bulunan fosiller, varlıklarına dair elde edilen en iyi kanıtlar olmaya devam ediyor.

Donmuş bedenleri bugünün aslanlarına oldukça benzese de o dönemin şartları dolayısıyla mağara aslanlarının bugünün aslanlarından daha kalın ve daha sıcak tutan kürke sahip olduğu biliniyor. Afrika aslanlarının yelelerininse mağara aslanlarında olmadığı görülüyor. Elbette ki Boris ve Sparta'nın iki genç donmuş mağara aslanı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Başka bir deyişle yaşlandıkça tüylerinin nasıl geliştiğini söylemek mümkün değil.