Dontnod Entertainment, İki Yeni Oyun Daha Geliştiriyor

Fransız menşeli oyun geliştiricisi Dontnod Entertainment, adını ilk olarak 2013 yılında çıkarttığı Remember Me ile duyurmuştu. İki sene sonra gelen Life is Strange ve devamındaki Vampyr ve The Awesome Adventures of Captain Spirit ile oyun dünyasında kendisine sağlam bir yer edinen Dontnod Entertainment, belirli bir türe bağlı kalmayarak çeşitlilik sunmasıyla da dikkat çekiyor. Görünen o ki oyun çeşitliliğine iki yeni oyun daha katılacak.

Bildiğiniz gibi şu sıralarda da Life Strange 2 ile meşgul olan geliştirici stüdyo, bu oyunun yeni bölümünü önümüzdeki ay satışa sunacak. Tabii ki bir de Twin Mirror var. Şimdilik henüz bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da üç bölümlük bir psikolojik gerilim türündeki oyunun ilk bölümünün bu yıl yayınlanması bekleniyor.

Öte yandan Dontnod Entertainment, yakın bir zaman önce de bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride stüdyonun yıldan yıla artan gelirleri ve telif hakkı ödemeleri ile ilgili detaylı açıklamalar yer alıyor. Bunların haricinde dikkat çeken bir nokta daha var. O da halihazırda geliştirme aşamasında olduğunu bildiğimiz Life Strange 2 ve Twin Mirror oyunlarına ek olarak, henüz duyurularının yapılmamış olduğu iki oyunun daha geliştirme aşamasında olduğu.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Dontnod Entertainment belirli bir türe bağlı kalmıyor. Hal böyle olunca da bahsi geçenlerin yepyeni oyunlar mı, yoksa halihazırdaki oyunların biri veya ikisi için devam oyunları mı olduğunu tahmin etmek pek mümkün olmuyor. E3 2019 fuarında bu oyunların duyuruları gelir mi bilmiyoruz ama sanırız bekleyip de görmek en iyisi olacak.