Dontnod Entertainment, Life is Strange 3'ü Geliştirmeyi İstiyor

Life is Strange serisi bu nesle damgasını vuran serilerden bir tanesi oldu. Orijinal oyun ve konu olarak öncesini anlatan Life is Stange: Before the Storm ile dünya genelinde birçok başarı elde edilmişti. Life is Strange 2 de bu başarıyı devam ettiriyor. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında bölümler halinde satışa sunulmaya başlanmış olan Life is Strange 2 oyununun son bölümü de bu ayın başlarında yayınlanmıştı. Etkileyici bir finalin ardından, elbette oyuncular olarak olası bir yeni oyunu beklemeye başladık. Oyuncuların seriye gösterdiği ilgiden de bir hayli memnun olan Dontnod Entertainment, yeni bir oyun için bir hayli istekli.

GameSpot sitesi Dontnod Entertainment stüdyosundan Yardımcı Yaratıcı Yönetmen Michel Koch ve Yazar Jean-Luc Cano ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında, yeni oyunun yeni bir hikaye ve karakterler içerip içermeyeceği yönünde sorulan soruya cevap veren Koch "Ben de böyle düşünüyorum. Kişisel olarak yapmayı isteriz. Tabii ki Life is Strange Square Enix'in elinde yani bu Square Enix'in kararı." yorumunda bulundu.

Röportajın ilerleyen kısımlarında olası bir Switch uyarlaması da gündeme getirildi. Bildiğiniz üzere yeni ve eski birçok oyun yavaş yavaş Nintendo konsoluna geliyor. Bu açıdan baktığımızda, listeye Life is Strange serisini de kütüphanede görüp görmeyeceğimiz merak konusu. Cano ve Koch ikilisinin söylediğine bakılırsa, Dontnod Entertainment bu konuda da bir hayli istekli ama iş yine Square Enix cephesinde bitiyor.

Japon yayıncının bu konuda ne düşündüğü şimdilik belirsiz ama geleceğin ne getireceğini de bilemeyiz. Square Enix elbette seriyi Nintendo konsolunda görmeyi isteyecektir ama bunun için biraz beklememiz gerekebilir.