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Doogee Mix 2 Akıllı Telefonunun Özellikleri Belli Oldu

Doogee Mix 2
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Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Mobil

İspanyol ve Çinli yatırımcıların ortak projesi sonucu 2013 yılında ortaya çıkan Doogee markası, Haziran ayında tanıttığı Mix adlı akıllı telefonundan sonra şimdi de Mix 2'yi geliştirdi. Firma bu yeni akıllı telefonunun özelliklerini de açıkladı.

Mix 2, Mix'e göre daha büyük bir batarya, 18:9 oranlı ekran, güncel bir tasarım ve en önemli özellik olarak da 4 kameralı bir kamera düzenine sahip. Çift arka kamera düzenini 2017'deki birçok akıllı telefonda görüyorduk, fakat Doogee firması bu cihazın ön kamerasını da daha iyi görüntüler vermesi için çift olacak şekilde geliştirmiş. Bu ön kameradaki lenslerden birisi 8MP çözünürlüklü ve 88 derecelik bir lens, yani normal selfie'ler çekilirken kullanılıyor. Diğeri ise 130 derecelik daha geniş açılı bir lens, bu da örneğin arkadaş grubunuzla bir selfie çekeceğiniz zaman kullanılmak üzere bulunuyor. Bu çift ön kameralı düzen sadece selfie'ler için değil aynı zamanda yüz tanıma sistemi için de kullanılıyor.

Doogee Mix ve Mix 2

Doogee Mix 2'nin diğer özelliklerine baktığımız zaman Mix modelindeki 5.5 inç'lik ekranın biraz daha büyüğü olan 5.99 inç'lik bir ekran kullanıldığını ve bu ekranın 18:9 görüntü oranına sahip olduğunu görüyoruz. Sunulan çözünürlük ise 2160x1080 piksel değerinde. İşlemci olarak ise MediaTek'in Helio P25 çipi kullanılmış. Bunların dışında cihazda 6GB RAM ve 4.060mAh batarya (Mix'te 3.380mAh idi.) da yer alıyor. Fakat firma Mix 2'de büyük bataryadan dolayı biraz yer açabilmek için kulaklık girişini iptal etmek zorunda kalmış. En azından ürünün kutusundan USB Type-C portunu 3.5mm kulaklık girişine çeviren bir aparat çıkıyor.

Tüm bu özelliklere sahip olan ve ekonomik bir alternatif akıllı telefon arayan kullanıcıları hedef alan Doogee Mix 2'nin Ekim ayı içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Fakat tam çıkış tarihi veya fiyatıyla ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

ETİKETLER: akıllı telefon doogee

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