DOOM 64, Bu Defa da Avustralya'da Sınıflandırıldı

Bu sene DOOM serisinin yirmi beşinci yılı ve Bethesda da bunu özel bir şekilde kutlamak adına serinin ilk üç oyununu mevcut nesle taşımıştı. Hal böyle olunca, gözler tabii ki DOOM 64 oyununa dönmüştü. Amerika menşeli yayıncı şu an için bu oyunun mevcut nesle gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyor ama hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ayın sonunda, PEGI oyunu PC ve PlayStation 4 için sınıflandırmaya gitmişti. Her ne kadar kuruluş kısa sürede bu girdiyi ana sayfasından kaldırmış olsa da Gematsu sitesinin hızına yetişememişti. DOOM 64 oyununu şimdi de Avustralya menşeli sınıflandırma kuruluşu sınıflandırmaya gitti.

Kuruluş DOOM 64 oyununu 30 Ağustos 2019 tarihinde, yani dün sınıflandırmış ve M yani Mature (Yetişkin) notunu vermiş. Bununla birlikte sayfanın üstünde çoklu-platform olarak görünüyor. Buradan yola çıkarak, serinin ilk üç oyunu gibi bu oyunda PlayStation 4, Switch, Xbox One ve iOS ve Android tabanlı cihazların yanı sıra PC için de çıkacaktır diye bir tahminde bulunabiliriz ama Bethesda bu konuda henüz hiçbir eylemde bulunmadığı için elbette havada kalacaktır.

Adı dolayısıyla Nintendo 64 için geliştirilmiş olan DOOM 64, DOOM 2 oyunun devamı niteliğinde satışa sunulmuştu. Konu olarak Mars gezegeninin Deimos ve Phobos uydularında geçen oyunda, ordu iki uyduyu şeytanları öldürmesi umuduyla yüksek derecede radyasyonla bombalıyor. Bu eylem ilk etapta etkili olsa da şeytanların kökünü kurutmada başarılı olamıyor. Ölü şeytanları diriltebilen gizemli varlık, oldukça kuvvetli bir ordu ile geri dönüyor. Saldırıda hayatta kalmayı başaran biz ise her zaman olduğu gibi elimize silahlarımızı alarak temizliğe girişiyoruz.

Bakalım resmi duyuru ne zaman yapılacak? Amerika menşeli yayıncının planlarının ne doğrultuda olduğunu merak ediyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.