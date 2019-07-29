DOOM 64 de Mevcut Nesle Geçiş Yapacak

Bu aralar bayağı bir DOOM haberiyle çıktık karşınıza. Serinin ilk üç oyununun mevcut nesle gelmesi, DOOM Eternal için yapılan oynanış gösterimi ve Battlemode ile ilgili yeni detaylar. Şimdi bunların arasına DOOM 64 de katılıyor. PEGI tarafından yapılan sınıflandırmaya göre DOOM 64 de mevcut nesle gelecek.

Ünlü sınıflandırma kuruluşu her ne kadar sınıflandırma ile ilgili listelemeyi daha sonradan silmiş olsa da Gematsu sitesi erken davranarak bir ekran görüntüsü almayı başarmış ve sonrasında Twitter hesabı üzerinden paylaşmış.

PEGI has rated DOOM 64 for PS4 and PC. This was in addition to ratings of DOOM (1993) and DOOM II (Classic). There's no DOOM 3 rating. pic.twitter.com/5CtEBtV61X — Gematsu (@gematsucom) 26 Temmuz 2019

Şu an için ne Bethesda ne de id Software tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı için DOOM 64 oyununun mevcut nesle ne zaman geleceğiyle ilgili bir şey söylemek zor. Bununla birlikte, PEGI sınıflandırmayı sadece PlayStation 4 ve PC için yapmış ama oyunun geleceği platformlar bu ikisiyle ile sınırlı kalmayacaktır. Sınıflandırma kuruluşu tarafından yapılan DOOM ve DOOM 2 sınıflandırmaları sadece PlayStation 4 ve PC için yapılmıştı. Ancak QuakeCon 2019 sırasında yapılan duyuru ile bu iki oyunun PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch konsollarına ek olarak iOS ve Android tabanlı cihazlar için de satışa sunulduğunu görmüştük. Yani mevcut nesil için duyurulduğunda DOOM 64 de bu platformlara gelecektir.

Midway Games tarafından id Software iş birliğinde Nintendo 64 için geliştirilmiş olan DOOM 64, DOOM 2 oyunun akabinde geçen bir devam oyunu. Yani PC de dahil o dönemde piyasada olan diğer platformlara da çıkmış olmasada ana seriye dahil olan bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Konu olarak Mars gezegeninin Deimos ve Phobos uydularında geçen oyunda, ordu iki uyduyu şeytanları öldürmesi umuduyla yüksek derecede radyasyonla bombalıyor. Bu eylem ilk etapta etkili olsa da şeytanların kökünü kurutmada başarılı olamıyor. Ölü şeytanları diriltebilen gizemli varlık, oldukça kuvvetli bir ordu ile geri dönüyor. Saldırıda hayatta kalmayı başaran biz ise her zaman olduğu gibi elimize silahlarımızı alarak temizliğe girişiyoruz.