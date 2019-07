DOOM 64 de Mevcut Nesle Geçiş Yapacak

Bu aralar bayağı bir DOOM haberiyle çıktık karşınıza. Serinin ilk üç oyununun mevcut nesle gelmesi, DOOM Eternal için yapılan oynanış gösterimi ve Battlemode ile ilgili yeni detaylar. Şimdi bunların arasına DOOM 64 de katılıyor. PEGI tarafından yapılan sınıflandırmaya göre DOOM 64 de mevcut nesle gelecek.

Ünlü sınıflandırma kuruluşu her ne kadar sınıflandırma ile ilgili listelemeyi daha sonradan silmiş olsa da Gematsu sitesi erken davranarak bir ekran görüntüsü almayı başarmış ve sonrasında Twitter hesabı üzerinden paylaşmış.

PEGI has rated DOOM 64 for PS4 and PC. This was in addition to ratings of DOOM (1993) and DOOM II (Classic). There's no DOOM 3 rating. pic.twitter.com/5CtEBtV61X