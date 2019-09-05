DOOM 64, Kasım Ayında Switch için Geliyor

Bugünün Nintendo Direct programı oldukça fazla duyuruya sahne oldu. Bu duyuruların arasında DOOM 64 de vardı. Bethesda ve id Software yaptıkları duyuru ile oyunun Switch konsoluna geleceğini duyurdular.

Hatırlayacağınız üzere DOOM 64 daha önceden PEGI ve Avustralya menşeli sınıflandırma kuruluşları tarafından sınıflandırılmıştı. Ne var ki PEGI görünürde sadece PlayStation 4 ve PC için sınıflandırmışken, diğer kuruluş ise bunu çoklu-platform kapsamında gerçekleştirmişti. Oyunun şimdilik diğer platformlara da gelip gelmeyeceği belli değil. Biz eminiz ki gelecektir ama mutluluğu önce Switch sahipleri yaşadılar.

Bu duyuru aslında bir bakıma yuvaya dönüş duyurusu oldu. Malumunuz id Software denetiminde Midway Games tarafından geliştirilmiş olan DOOM 64, 1997 yılında Nintendo 64 için satışa sunulmuştu. Yirmi iki yılın ardından başka ve güncel bir Nintendo konsolunda yeniden karşımıza çıkacak. Bu defa Mars gezegeninin uydularına gittiğimiz oyunda, bir kez daha otuz iki bölüm boyunca şeytanlarla mücadele ederek istilaya bir son vermeye çalışacağız.

Bu duyurunun ardından PlayStation 4, PC, Xbox One, iOS ve Android tabanlı cihazlar açısından herhangi bir gelişmenin olup olmayacağını daha fazla merak eder olduk. Bakalım oyun bu platformlara da gelecek mi?