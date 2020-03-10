DOOM 64, Mevcut Nesle Yeni Bir Bölüm ile Geliyor

İlk olarak Nintendo 64 için satışa sunulmuş olan DOOM 64, bu sene PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de yayınlanacak. DOOM Eternal oyununu ön-sipariş ile satın alanlar ücretsiz olarak sahip olabilecekken, ön-sipariş ile satın almayanlar ise bağımsız olarak elde edebilecekler.

Bildiğiniz gibi DOOM 64'ün teknik geliştirmeler ile bu nesle aktarıldığı söylenmişti. Meğerse id Software ve oyunu bu nesle uyarlayan Nightdive Studios, biz oyunculara küçük bir sürpriz hazırlamışlar. Öyle ki DOOM 64 orijinalinde olmayan yeni bir bölüm ile bu nesle gelecek.

USgamer tarafından Nightdive Studios ile bir röportaj yapılmış. Bu röportaj sırasında Kıdemli Geliştirici James Haley, bahsi geçen yeni bölüm ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ana senaryonun sonrasında geçtiğini söyledi. "Bertaraf ettiğiniz The Mother Demon'ın bir kız kardeşi var ve Cehennem'i soluk almaksızın darmadağın ettiğiniz için sizden kurtulmak isteyecek. Eğer geri dönebilir ve intikam alırsanız, hem eski hem de yeni oyuncuların keyif alacağı ek bir bilgi ile ödüllendirileceksiniz." demiş Haley.

Röportajın ilerleyen kısımlarında Baş Motor Geliştiricisi Samuel Villarreal de oyunun teknik yönü hakkında bir takım bilgiler sunmayı ihmal etmedi. Villarreal tarafından söylenenlere bakılırsa, DOOM 64 için 60Hz ve üstünü sunan monitör desteği eklenmiş. Hal böyle olunca 120 FPS ve hatta 1000 FPS üstü akıcılıkta oynayabilecekmişsiniz.

DOOM 64 Konusu

1997 yılında Nintendo 64 için özel olarak satışa sunulan oyun, DOOM II: Hell on Earth için bir devam niteliğinde geliştirilmişti. Mars gezegeninin Deimos ve Phobos uydularında geçen oyunda, ordu iki uyduyu şeytanları öldürmesi umuduyla yüksek derecede radyasyonla bombalıyor. Bu eylem ilk etapta etkili olsa da şeytanların kökünü kurutmada başarılı olamıyor. Ölü şeytanları diriltebilen gizemli varlık, oldukça kuvvetli bir ordu ile geri dönüyor. Saldırıda hayatta kalmayı başaran biz ise her zaman olduğu gibi elimize silahlarımızı alarak temizliğe girişiyoruz.