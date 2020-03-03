Doom Eternal 1.000 FPS Olarak Oynanabilecek

Doom Eternal, doğru donanımla 1.000 fps hızında çalışabiliyor.

Doom Eternal, harika 4K görsellere ve saniyede 1.000 kare maksimum hıza ulaşabilen bir oyun, tabii doğru donanıma sahipseniz.

IG Software'in yakın tarihli bir videosunda id Software'in lider motor programcısı Billy Kahn, id Tech 7 motorundaki büyük iyileştirmelerin, Doom Eternal'ı daha büyük patlamalar ve canlı görünümlü parçacık efektleri ile kullanılabilir hale getirdiğini belirtti.

Kahn'a göre, Doom Eternal için gerekli olan doğru donanıma sahipseniz, saniyede 1.000 kare görüntü elde edebilirsiniz.

Harika Bir Görsel Deneyim

Kahn sözlerine, saniyede 1.000 kare görüntünün üst sınırının olmadığını ifade ederek devam ediyor. Aynı zamanda, yerel olarak sadece test etmek için saniyede 400 kare hızında görüntüler olduğunu da belirtiyor.

Doom 2016'nın geliştirilmesinde kullanılan geliştirici kimliği Tech 6 motoruyla ulaşılan, saniyede 250 kare görüntüden sonra, 1.000 kare maksimum hıza ulaşılabilmesi büyük bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Bu maksimizasyonun yararı sadece Doom Eternal'ı çok daha iyi göstermek değil, aynı zamanda gelecek yıllar için oyuncuların donanımlarını yükseltirken oyunu da birlikte almalarına izin vermesi. Bunun yanı sıra Doom Eternal, sahip olduğunuz donanıma göre ölçeklenebilme özelliğine de sahip. Bu tür ölçeklenebilirlik, PC'de oynayanlar için mükemmel bir özellik. Çünkü yaptıkları her yükseltmede bir performans artışı görmelerine olanak tanıyor. Bununla birlikte konsol kullanıcıları için de iyi bir seçim.