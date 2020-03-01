DOOM Eternal'da 1000 FPS Sınırına Ulaşabileceksiniz!

Bethesda Softworks ve id Software DOOM Eternal konusunda oldukça iddialılar. Eğer yeteri kadar güçlü bir sisteminiz varsa, oyunu 1000 FPS akıcılığında oynayabilirsiniz.

Oyunlarda akıcılık önem verilen bir konu ve bir oyun ne kadar akıcı olursa, göze o kadar hoş görünüyor. Geliştiriciler ve yayıncılar bir süre öncesine kadar 60 FPS akıcılık desteği sağlarken, artık saniyede geçen kare hızına herhangi bir sınır koymuyor ve bunu kullanıcıların sistem güçlerine bırakıyorlar. Yani sisteminiz ne kadar güçlüyse, oyununuzu da o kadar akıcı oynayabiliyorsunuz.

20 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan DOOM Eternal ile ilgili olarak IGN tarafından Baş Motor Programcısı Billy Kahn ile bir röportaj yapılmış. Röportajın ana konusu ise oyunun teknik performansıydı.

id Tech 7 motorunun DOOM Eternal için önemli ölçüde geliştirildiğini ve büyük patlamalar ve daha canlı görünen parçacık etkilerinin sunulacağını belirten Kahn, saniyede geçen kare sayısına da değindi. "id Tech 6 ile 250 FPS sınırına ulaşmıştık. Eğer uygun donanımınız varsa, bu oyun 1000 FPS'i vurabilir." yorumunda bulundu ve devam etti. "Gerçekten bir üst limit yok. Burada test için yaptığımız, sahneleri 400 FPS'te gösteren bir donanım var. Yani bu oyun 144hz monitörü olanları veya yeni çıkacak olan yeni monitörlerden alacak olanları, ileriye dönük olarak yıllarca idare edecek ve o donanımın gücünden faydalanarak hayranlık uyandırıcı olanaklar sunacak."

PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için 20 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak olan DOOM Eternal'ın ileri bir tarihte Switch versiyonu da bizlerle olacak.