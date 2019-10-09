DOOM Eternal da Ertelenenler Kervanına Katıldı

DOOM Eternal için açıklanan çıkış tarihi bildiğiniz gibi 22 Kasım 2019 idi. Ne var ki bu tarih artık geçersiz. Bethesda, yaptığı açıklama ile oyunun dört ay kadar ertelendiğini duyurdu. Yeni çıkış tarihi 20 Mart 2020 olarak belirlenmiş.

Yeni oyun bildiğiniz gibi E3 2018 fuarındaki Bethesda konferansı sırasında duyurulmuştu. id Software tarafından geliştirilmekte olan DOOM Eternal, 2016 yılında çıkmış olan DOOM için doğrudan bir devam oyunu olacak. Oyunun senaryosu cehennemin şeytani güçlerinin cirit attığı dünyanın yanı sıra Mars gezegeninin uydusu Phobos ve daha önceden görmediğimiz mekanlarda geçecek ve DOOM evrenine dair daha derinlemesine bilgi sahibi olacağız.

Beklenmedik ertelenme kararının alınmasındaki neden, aslında bu zamana kadar duyduklarımızdan hiç farklı değil. Daha iyi bir deneyimin sunulmasının yanı sıra, hız ve kalite açısından id Software stüdyosunun kendi standardını yakalayabilmesi için böyle bir karar alınmış. Beklediğimize değecek bir oyun ile karşılaşacağımız söyleniyor.

Ertelenme haberine ek olarak, Bethesda şeytan olarak bir başka oyuncunun oyununa girebileceğimiz Invasion modunun DOOM Eternal oyununa sonradan ücretsiz bir güncelleme olarak ekleneceğini de duyurdu.

Öte yandan DOOM 64 ile ilgili bir kötü ve iki de iyi haberimiz var. Kötü haber, Switch için çıkacağı duyurulan oyunun da 20 Mart 2020 tarihine ertelenmiş olması. İlk iyi haber, Nintendo konsoluna ek PC, PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacak. İkinci iyi haber ise DOOM Eternal'ı ön-sipariş ile satın alanlar bu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

DOOM Eternal PlayStation 4, PC ve Xbox One için 20 Mart 2020, Switch için de daha sonraki bir tarihte satışa sunulacak.