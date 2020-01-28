DOOM Eternal'da Oyun İçi Ödeme Sistemi Olmayacak

Büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz DOOM Eternal için önümüzde az bir zaman var. Oyunun çıkış tarihi ilk olarak 22 Kasım 2019 olarak duyurulmuştu ama daha sonradan 20 Mart 2020 tarihine ertelenmişti. Yani çıkışına iki aydan az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında tanıtım adına hiçbir fırsatı kaçırmayan Bethesda Softworks ve id Software, önemli bir konuya da açıklık getirdi. DOOM Eternal oyununda herhangi bir oyun için ödeme sistemi bulunmayacağı resmiyet kazandı.

Bahsi geçen gelişme ise Facebook üzerinden kozmetik ile ilgili bir paylaşımın yorum kısmında yaşandı. Yaratıcı Yönetmen Hugo Martin, DOOM Eternal oyununda oyun içi mağazanın olmayacağını ve bizlere sunulacak olan kozmetik odaklı eşyaların da kazanılacak olan deneyim puanları (XP) ile açılacağını üstüne basa basa belirtti.

Joseph Lee Perkins isimli kullanıcının yorumuna cevap veren Martin, "Mağaza yok." yorumunda bulundu ve devam etti: "Eternal'da deneyim puanları ile açacağınız şey oyuncu yetenekleri veya oyununuza etki edecek içerik olmayacak. Deneyim puanları ile açacağınız tek şey KOZMETİKLER olacak. Bu kozmetiklerin oynayışınıza etkisi olmayacak, sadece hoş görünecekler. Eternal $60'lık bir oyun, ücretsiz veya mobil oyun değil - size aynen beklediğiniz gibi mağazanın olmadığı tam bir oyun deneyimi sunuyoruz. Eğer önemsiyorsanız deneyim puanları ile karakter görünümü açmak deneyimin bir parçası veya tamamıyla görmezden gelebilirsiniz ve deneyiminizi HİÇBİR ŞEKİLDE etkilemeyecek ve hepsi ücretsiz."

DOOM Eternal, bu zamana kadar paylaşılan detaylar ve oynanış videoları ile zaten sabırsızlık ile beklenen bir oyun ve çıkış zamanına yaklaştığımız şu zamanda böyle bir detayın paylaşılması ise sabırsızlıkla bekleyen biz oyuncuların yüzlerini daha da güldürmüş oldu. Sevdiğimiz hareketler bunlar, değil mi?

DOOM Eternal konusu

DOOM Eternal, 2016 yılında çıkmış olan DOOM oyunundaki olayların iki yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Cehennemin Mars gezegeninden sonra dünyaya gelişine şahitlik ediyoruz. Şeytanlar bu defa dünyayı istila etmeye başlıyorlar. Biz de DOOM Slayer olarak bu arkadaşlara(!) patronun kim olduğunu göstermek için silahımızı elimize aldığımız gibi çatışmaya başlıyoruz.