DOOM Eternal için 48 Dakikalık Oynanış Gösterimi Yapıldı

Eğer DOOM Eternal oyunu ile ilgili daha fazla oynanış videosu görmeyi istiyorsanız, o zaman bu haberimiz sizin için geliyor. Bethesda Softworks ve id Software QuakeCon 2019 sırasında devam oyunu ile ilgili kırk sekiz dakikalık bir oynanış gösterimi yaptı.

Haberimizin sonunda izleyebileceğiniz demo, esasında E3 2019 fuarı sırasında katılımcıların beğenisine sunulmuş olan demo oluyor. Eğer o demoyu bir şekilde kaçırmışsanız, fırsat bu fırsat. Yani kaçırdığınız demoyu görebileceksiniz.

Kırk sekiz dakikalık demo gösterimi ağırlıklı olarak oynanış kısımlarından oluşuyor. En az bir önceki oyundaki gibi yüksek tempolu bir oynanış görüyoruz. Daha önceden ziyaret etmediğimiz mekanlarda, isimsiz şeytan avcımız birbirinden kuvvetli silahlar kullanarak şeytanları parçalarına ayırıyor. Eğer bir önceki oyundan keyif almışsanız, muhtemelen DOOM Eternal oyunundan da büyük bir keyif alacağınızı düşünüyoruz.

id Tech 7 grafik motorunun kullanıldığı oyun, DOOM (2016)'a göre on kat daha geometrik detay ve son derece yüksek kaliteli kaplamalara ek olarak NVIDIA'nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini de destekleyecek.

Keyifli seyirler dileriz!

PlayStation 4, PC, Stadia ve Xbox One için geliştirilmekte olan DOOM Eternal, 22 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.