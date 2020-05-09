DOOM Eternal'ın İlk İçeriğinden Görüntüler Yayınlandı

Bethesda Softworks ve id Software, DOOM Eternal için hazırlanan ilk indirilebilir içerikle ilgili görüntüleri yayınladılar. Görünüşe göre oyuna dair daha başka mekanlar göreceğiz.

DOOM serisinin yeni oyunu DOOM Eternal, dört yıllık bir aradan sonra satışa sunuldu. 2016 yılında çıkan bir önceki oyunun üzerine hem oynanış hem de senaryo anlamında fazlasıyla geliştirildiği DOOM Eternal, oyuncular tarafından son derece beğenildi. Diğer bir deyişle, o kadar beklediğimize değdi. Şimdi ise yayınlanacak olan indirilebilir içeriklerin çıkışını bekliyoruz.

Bethesda Softworks ve id Software, DOOM Eternal için hikaye odaklı toplamda iki indirilebilir içerik yayınlayacaklar. Yapım aşamasında olan ilki hakkında herhangi bir detay paylaşılmış değil. Haliyle adı, geçeceği zaman ve konusu hakkında hiçbir detay bulunmuyor ama ilk görüntüleri beğenimize sunuldu.

DOOM Eternal İçeriğinin İlk Görüntüleri

DOOM Twitter hesabı üzerinden paylaşılan ilk ekran görüntüleri iki adet ve ziyaret edeceğimiz mekanlardan ikisini görebilmek mümkün oluyor. Bir tanesi bir denizin üzerinde yükselen devasa yapı iken diğeri ise Makyr dünyasının bir parçası gibi görünüyor. Diğer bir deyişle, şeytan avcısı olarak birçok farklı mekanı ziyaret edeceğimize şüphe yok.

DOOM Eternal'ın İçeriğinden İlk Görüntüler

Bakalım Bethesda Softworks ve id Software, bahsi geçen indirilebilir içerik ile ilgili ilk detayları ne zaman paylaşacaklar? Bu arada, eğer DOOM Eternal - Year One Pass sahibiyseniz bu içeriklere ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceğinizi hatırlatayım.