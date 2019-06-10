DOOM Eternal'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

İlk oyunu 1993 yılında piyasaya çıkan DOOM serisinin yeni oyununun çıkış tarihi, uzun zamandır oyuncular tarafından merak ediliyordu. E3 oyun fuarı kapsamında Bethesda, The Elder Scrolls 6 ve Starfield oyunları hakkında bilgi vermezken yakın zamanda piyasaya çıkacak olan DOOM Eternal fuarın yıldızı oldu. Bethesda yeni oyun ile ilgili oyun içi görüntüleri paylaşmaya uzun zaman ayırdı. DOOM'un yeni oyunu hem tek oyunculu hikaye modunda hem de çok oyunculu modda oynanabiliyor. Bethesda fuarda oyunun çıkış tarihini de duyurdu. Uzun zamandır gelmesi beklenen oyun, yıl sonuna gelmeden piyasaya çıkacak.

DOOM Eternal’ın çıkış tarihi 22 Kasım olarak belirlendi. Belirlenen tarih, tam da yurt dışındaki oyuncuların alışveriş dönemine denk geliyor. Bethesa oyunun tek oyunculu hikaye modunda, çok sayıda şeytanla yüzleşileceği ve bu yüzden de kaynak yönetiminin hayatta kalmada kilit bir rol oynadığını açıkladı. Oyunda düşmanları omuzdaki ekipman fırlatıcı ile vurduğunuzda zırhınız yenilenirken Glory Kill ile öldüğünüzde canınız yenilenecek ve elektrikli testereyle öldürdüğünüzde ise fazladan mermi elde edebileceksiniz.

Oyunun fragmanında görüldüğü üzere DOOM Eternal’ın hikayesinde bazı şeytanların belirli vücut parçalarını yok edebiliyorsunuz. Doğru parçayı yok ettiğinizde savaşın gidişatını lehinize çevirebilir ve daha sıkı düşmanlarla karşılaştığınızda silahınızla o bölgeleri hedeflemeye çalışabilirsiniz.

Çok oyunculu modda oynarken ise iki şeytana karşı bir de tam donanımlı 'Slayer' olacağından bahsedildi. Bu moddayken beş maçta en fazla galibiyet kazananan oyuncu, oyunun galibi olacak. Şeytan karakterini oynayan oyuncular ise yapay zeka desteğini oyun içerisine çağırabilecekler.

Son olarak oyununun Deluxe Edition versiyonunun da çıkacağı fuarda duyuruldu. Deluxe Edition’da oyuna dair çok fazla fiziksel değişiklikler olmasa da pakette Year 1 Pass’in için iki adet ek paket(DLC), Demonic Slayer dış görünümü ve klasik silah ses paketi yer alacak.

22 Kasım’da çıkacak olan DOOM Eternal, Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia platformlarında oynanabilecek.