DOOM Eternal'ın İlk Büyük Güncellemesi Bu Ay Geliyor

DOOM Eternal'ın ilk büyük güncellemesi bu ayın ortalarında yayınlanacak. Bethesda Softworks ve id Software, devam oyunu için yayınlanacak olan güncelleme hakkındaki ilk detayları Bethesda.net üzerinden paylaştılar.

PC (Bethesda.net), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One üzerinden yayınlanacak olan güncelleme, yeni içerikler, hata çözümlemeleri ve çok daha fazlasını DOOM Eternal oyununa ekleyecek.

DOOM Eternal Oyununa Ne Gibi Yenilikler Gelecek?

Bethesda Softworks ve id Software tarafından paylaşılan ilk detaylara bakılırsa, hikaye modundaki şeytanlar daha da güçlenecekler. Söylenene göre eğer bir şekilde ölürseniz, sizi öldüren şeytan çok daha kuvvetli bir hale gelerek başka bir oyuncunun başına bela olacak. Diğer oyuncu bu şeytanı öldürürse, cephane ve sağlığın yanı sıra deneyim puanı da kazanacak.

Battlemode ise hile yapılmasını önleyecek olan Denuvo Anticheat özelliğine kavuşacakken eğitim modunda bir takım değişiklikler, internet bağlantınız zayıfladığında bundan haberdar olacağınız gösterge, seviyesi en yüksek olan oyuncular için Echelon Leveling ve çatışma sırasında genel durum hakkında bilgi verecek olan Death Report ekranı gibi yenilikler olacak.

Bethesda Softworks ve id Software tarafından verilen detayların arasında tek oyunculu mod için de bazı iyileştirmeler yapılacak. Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimlere dayalı olarak, mesela şeytanlar ile ilgili daha fazla eğitim, su altındayken düşey olarak Dash özelliğini kullanabilmek ve yüzme esnasında alınan zehir hasarı ile ilgili iyileştirmeler yapılacak.

Son olarak, Bethesda.net arkadaş listenizi daha kısa yoldan genişletebileceksiniz. Eklenecek yeni bir özellik sayesinde, Battlemode oynarken diğer oyuncular ile Account ID'lerini kullanarak buluşabilecek ve yardıma çağırabileceksiniz.