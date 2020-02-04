DOOM Eternal'ın İlk On Dakikası Gösterildi

Bu yılın büyük bir heyecanla beklenen oyunlarından bir tanesi, 20 Mart 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak: DOOM Eternal. IGN, heyecanı artırmak için oyunun ilk on dakikasının gösterildiği yeni bir video yayınladı. DOOM Eternal, 4K 60 FPS ayarında nasıl görünüyor merak ediyorsanız, bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tam bir görsel şölen!

Konuyu bir kez daha hatırlatmam gerekirse, Mars gezegeninden sonra devam oyunu ile dünyamıza geri dönüyoruz. Cehennem bizi kendi gezegenimizde de rahat bırakmayacak. 2016 yılındaki oyunda yaşanan olayların üzerinden iki yıl geçiyor ve şeytanlar bu defa dünyayı istila etmeye başlıyorlar. Ortalığı temizlemek ise her zamanki gibi bize düşüyor.

DOOM Eternal oyununda geliştirilmiş olarak size sunulacak olan Praetor Suit sayesinde omza monte edilmiş olan alev tabancası ve bileğe takılan DOOM Blade silahlarınız ile artık çok daha ölümcül olacaksınız. Bunların yanı sıra id Software silahlarınız için de birbirinden güzel iyilikler düşünmüş. Mesela Super Shotgun silahınıza monte edilmiş Meat Hood eklentisi ile düşmanlarınızı kendinize çekebileceksiniz. Ayrıca Double Dash gibi yeni yetenekleriniz de olacak.

Pain Elemental, Archvile ve Arachnotron gibi aşina olduğumuz şeytanlara ek olarak DOOM Hunter, Marauder ve Gladiator gibi ilk defa bu oyunda göreceğimiz şeytanların olacağını da söyleyeyim.

Yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum.

DOOM Eternal, standart sürümünün yanı sıra bir de Deluxe sürüm ile gelecek. Bu sürümün içeriğinde Birinci Yıl Bileti, iki hikaye eklentisi, Demonic Slayer görünümü, Classic Weapon Ses Paketi ve silahlar için nostaljik ses efektleri bulunuyor.

Son olarak, aynı standart sürüm gibi Deluxe sürümü de ön-sipariş ile satın almanız durumunda DOOM 64 hediyeniz olacak ama ekstradan Rip and Tear Paketi hediyenizin olacağını da söyleyeyim. Bu paket ile DOOT Revenant oyuncu görünümüne, Cultist Base Master bölümüne, Throwback Shotgun ile orijinal DOOM oyunundaki pompalı tüfek görünümüne ve Cultist Base hikaye bölümünün yeni meydan okumalar ve sürprizler ile yeniden düzenlenmiş versiyonuna erişim hakkınız olacak.