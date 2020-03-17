DOOM Eternal'ın İnceleme Puanları Yayınlandı

DOOM Eternal oyununun çıkışına sayılı bir zaman kaldı. 20 Mart 2020 Cuma günü büyük buluşma gerçekleşecek. Dün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında oyunun inceleme puanları da yayınlandı. Metacritic ortalamaları bir hayli yüksek olan DOOM Eternal, deyim yerindeyse gümbür gümbür geliyor.
2016 yılında çıkan DOOM oyunun devamı olacak DOOM Eternal, dur durak bilmeyen aksiyonu ve vahşeti dünyaya taşıyacak. Şeytanların Mars sonrasında, bu defa gezegenimizi istila etmesi neticesinde pisliği temizlemek bize düşecek.
Şu an için yayınlanan incelemeler genelinde Metacritic ortalaması 87 / 100. Detaya inecek olursam, PC ve Xbox One ortalamaları 90 / 100 ve PlayStation 4 ortalaması da 87 / 100 olarak seyrediyor.
DOOM Eternal için yayınlanmış olan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.
DOOM Eternal İnceleme Puanları
3DJuegos - 9.5 / 10
4Players.de - 91 / 100
Atomix - 95 / 100
AusGamers - 9.5 / 10
COGconnected - 96 / 100
Critical Hit - 9.5 / 10
Cubed3 - 10 / 10
Cultured Vultures - 10 / 10
Daily Star - 5 / 5
Destructoid - 8.5 / 10
DualShockers - 9.0 / 10
EGM - 80 / 100
Eurogamer Italy - 10 / 10
Everyeye.it - 9.2 / 10
Gamer.no - 9 / 10
GameSpew - 10 / 10
GamesRadar+ - 3.5 / 5
GameStar - 88 / 100
GameWatcher - 8.5 / 10
GAMINGbible - 8 / 10
God is a Geek - 9.5 / 10
IGN - 9 / 10
IGN Italia - 9.5 / 10
JeuxActu - 18 / 20
Jeuxvideo.com - 18 / 20
Metro GameCentral - 8 / 10
Millenium - 84 / 100
Multiplayer.it - 8.8 / 10
PCGamesN - 9 / 10
PC Gamer - 94 / 100
Player 2 - 83 / 100
Power Unlimited - 97 / 100
Press Start Australia - 10 / 10
PSX Extreme - 9.0 / 10
PSX-Sense.nl - 9.0 / 10
Push Square - 9 / 10
Shacknews - 8 / 10
SpazioGames - 9.1 / 10
Stevivor - 9 / 10
TheSixthAxis - 10 / 10
Twinfinite - 4.5 / 5
Vandal - 9.5 / 10
VGC - 80 / 100
Windows Central - 4.5 / 5
Xbox Achievements - 92 / 100
XGN - 9 / 10
GameSpot - 8 / 10
Gamer.nl - 9 / 10
Generacion Xbox - 10 / 10
MondoXbox - 9.0 / 10
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