DOOM Eternal'ın Nihai Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Sevilen ve sayılan DOOM serisinin ilk oyunu 1993 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Bu zamana kadar sekiz ana oyun ve dört tane de yan senaryolu oyun ile karşımıza çıkmıştı. Başta serinin hayranları olmak üzere oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle oynanmaya devam edilen seriye bu ay içerisinde yeni bir üye katılacak: DOOM Eternal.

DOOM (2016) için bir devam oyunu olacak DOOM Eternal, kullanılan id Tech 7 motoru sayesinde daha gelişmiş görsellik ve mekanikler ile hem aksiyonu hem de vahşeti doruklara çıkartacak. Elbette böylesi bir oyunun ne seviyede sistem gereksinimleri olacağı da merak ediliyordu.

Bethesda Softworks aslında bir süre önce DOOM Eternal oyununun sistem gereksinimlerini Steam üzerinden yayınlamış ama çok geçmeden kaldırmıştı. Amerika menşeli yayıncı herhangi bir gerekçe göstermemiş olsa da bir güncellemeye gidileceği tahmin ediliyordu. Nitekim öyle oldu.

Bethesda Softworks, DOOM Eternal oyununu bilgisayarında oynayacak olan oyuncular için nihai sistem gereksinimlerini duyurdu. Bu gereksinimler En Düşük Sistem Gereksinimleri, Önerilen Sistem Gereksinimleri ve Ultra-Nightmare Sistem Gereksinimleri olarak üçe ayrılıyor. Detayların tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

DOOM Eternal En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5 @ 3.3 GHz veya daha iyisi veya AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB) veya RX 470 (4 GB)

Depolama Alanı: 50 GB

DOOM Eternal Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-6700K veya daha iyisi veya AMD Ryzen 7 1800X veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) veya AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)

VEYA (1080p / 60 FPS / Yüksek Kalite Ayarları) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB) Not : Sadece GTX 970'te Texture Quality'yi Medium olarak ayarlayın.

Depolama Alanı: 50 GB

DOOM Eternal Ultra-Nightmare Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i9-9900K veya daha iyisi veya AMD Ryzen 7 3700X veya daha iyisi

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 GB) veya AMD Radeon VII (16 GB)

Depolama Alanı: 50 GB

DOOM Eternal karakterinizi özelleştirebileceksiniz!

Bethesda Softworks ve id Software, DOOM Eternal için yeni bir fragman daha yayınladılar. Personalize Your DOOM Slayer adı altında yayınlanan yeni fragmana göre, DOOM Slayer karakterinizi özelleştirebileceksiniz. Özelleştirme eşyaları normal oynanış ile açılacak. Ana senaryoda, Battlemode ve fotoğraf modunda kullanabileceğiniz bu eşyalar, görünümler, animasyonlar ve podyumlardan oluşuyor.

Personalize Your DOOM Slayer fragmanına aşağıdan bir göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.