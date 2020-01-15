DOOM Eternal'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Dört yıllık bir aranın ardından sıradaki DOOM oyunu DOOM Eternal, 20 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için satışa sunulacak. Yılın ilerleyen zamanlarında şeytan avına Switch kullanıcıları da dahil olacak. Ne var ki, Nintendo konsolu için net bir tarih duyurusu yapılmadı.

Bethesda Softworks, geri sayım devam ederken DOOM Eternal için yepyeni bir hikaye ve oynanış fragmanını yayınladı.

Bildiğiniz gibi DOOM serisinde hikaye ağırlığını gerçek anlamda pek hissetmemiştik ama bu yeni oyun bizi birazcık olsun şaşırtacakmış gibi görünüyor. Elbette oynamaya başlamadan bir şey söylemek zor ama en azından fragmandan gördüğümüz kadarıyla bunu söyleyebiliriz. Ayrıca oynanışa dair yeni kısımlar da sinematik sahnelerin arasına serpiştirilmiş ve genel olarak bakıldığında göze hoş görünen bir fragman çıkmış ortaya. Yeni silahların ve özelliklerin kullanımı hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz.

Keyifli seyirler dileriz!

DOOM Eternal konusu

DOOM Eternal, 2016 yılında çıkmış olan DOOM oyunundaki olayların iki yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Cehennemin Mars gezegeninden sonra dünyaya gelişine şahitlik ediyoruz. Şeytanlar bu defa dünyayı istila etmeye başlıyorlar. Biz de DOOM Slayer olarak bu arkadaşlara(!) patronun kim olduğunu göstermek için silahımızı elimize aldığımız gibi çatışmaya başlıyoruz.