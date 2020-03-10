DOOM Eternal, PS4 ve Xbox One'da da 60 FPS Deneyimi Yaşatacak

Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz DOOM Eternal ile on gün sonra buluşacağız. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan devam oyunu, 20 Mart 2020 Cuma günü PC, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden satışa sunulacak.

Switch sahiplerinin DOOM Eternal ile ne zaman buluşacakları şimdilik belirsiz ama beklenmedik bir aksilik yaşanmadığı takdirde, bu yıl bitmeden satışa sunulacağı söyleniyor.

2016 yılında çıkmış olan bir önceki oyun, bütün konsollarda 60 FPS ile son derece akıcı bir oynanış sunuyordu bildiğiniz üzere. Yapılan yeni açıklamaya göre DOOM Eternal, selefi ile aynı deneyimi yaşatacak.

id Software Baş Motor Programcısı Billy Khan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile DOOM Eternal oyununun Switch haricindeki diğer konsolların istisnasız hepsinde 60 FPS akıcılığında çalışacağını müjdeledi.

PS4, PS4 PRO, XB1, XB1S and XB1X all run at 60FPS. — Billy Khan💥now we wait :) (@billykhan) March 7, 2020

Bu duyurunun DOOM (2016) sonrasında beklenmedik bir sürpriz olduğunu pek söyleyemeyiz ama yine de standart modellerde de kayıpsız bir deneyim yaşayacak olmak elbette mutluluk verici oldu. Malumunuz 60 FPS akıcılığının keyfi bir başka olduğu için bu zevkten mahrum kalmak bizleri üzerdi. Neyse ki aksi bir durum yaşanmayacak.

Son olarak hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Bethesda Softworks, DOOM Eternal oyununun sistem gereksinimlerini Steam sayfası üzerinden duyurmuştu ama yakın bir zaman önce bu bilgiler sayfadan kaldırıldı.

Amerika menşeli yayıncı henüz kaldırılma nedeni ile ilgili bir açıklama yapmış değil ama muhtemelen bir ince ayara gidilerek yeniden yayınlanacaktır. Güncellenmiş sistem gereksinimlerinin yayınlanması için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz. Neticede oyunun çıkışı için artık fazla bir zaman kalmadı. Umalım da eskisini mumla arayacağımız seviyede olmasın güncellenmiş sistem gereksinimleri. Bunu da hep birlikte göreceğiz.