DOOM Eternal, PS4 ve Xbox One'da da 60 FPS Deneyimi Yaşatacak

Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz DOOM Eternal ile on gün sonra buluşacağız. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan devam oyunu, 20 Mart 2020 Cuma günü PC, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden satışa sunulacak.

Switch sahiplerinin DOOM Eternal ile ne zaman buluşacakları şimdilik belirsiz ama beklenmedik bir aksilik yaşanmadığı takdirde, bu yıl bitmeden satışa sunulacağı söyleniyor.

2016 yılında çıkmış olan bir önceki oyun, bütün konsollarda 60 FPS ile son derece akıcı bir oynanış sunuyordu bildiğiniz üzere. Yapılan yeni açıklamaya göre DOOM Eternal, selefi ile aynı deneyimi yaşatacak.

id Software Baş Motor Programcısı Billy Khan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile DOOM Eternal oyununun Switch haricindeki diğer konsolların istisnasız hepsinde 60 FPS akıcılığında çalışacağını müjdeledi.

PS4, PS4 PRO, XB1, XB1S and XB1X all run at 60FPS.