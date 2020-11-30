DOOM Eternal Switch Tarihi Duyuruldu: Ne Zaman Geliyor?

Dört yıllık bir aradan sonra efsane aksiyon serisi DOOM, DOOM Eternal ile geri dönmüştü. Yılın en iyileri arasında yer alan ve The Game Awards 2020 kapsamında Yılın Oyunu ödülüne aday gösterilen devam oyunu, Mart ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Xbox Game Pass servisinin konsol tarafına da dahil edilmiş olan oyunun Switch versiyonunun ne zaman satışa sunulacağı da büyük bir merak konusuydu. Sonunda müjdeli haber geldi. DOOM Eternal Switch tarihi duyuruldu.

2016 yılının DOOM’u devam ettiren yeni oyunun hikayesine göre, tüm yaşananlara rağmen Dr. Samuel Hayden Cehennem enerjisini kullanmaya devam ediyor. Haliyle çalışmalar dünyayı da felakete sürüklüyor ve şeytanlar Mars sonrasında gezegenimizi de istila etmeye başlıyorlar. İnsanlık hızla yok oluşa giderken, yaşananlara dur demek ve kaosu dindirmek ise bir kez daha DOOM Slayer olarak bize düşüyor.

DOOM Eternal Switch Tarihi Ne Zaman?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi DOOM Eternal halihazırda mevcut nesil konsollar ve PC üzerinde bulunuyor ve artık sıra Switch kullanıcılarına geldi. Nintendo Youtube kanalı üzerinden yayınlanan yeni fragman ile resmi çıkış tarihi 8 Aralık 2020 olarak duyuruldu. Yani önümüzdeki hafta Salı günü büyük buluşma gerçekleşecek. Ne var ki oyunun kutulu sürümünün geçtiğimiz haftalarda iptal edilmiş olmasından dolayı sadece dijital olarak satışa sunulacağını belirtmeden geçmeyelim. Eğer isterseniz, şu anda Nintendo eShop üzerinden ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz. Resmi sayfasına bakılırsa, cihaz üzerinde kaplayacağı alan 17.5 GB olacak.

Şu an için teknik anlamda herhangi bir detay verilmiş değil ama muhtemelen DOOM (2016) gibi televizyona bağlı olarak 720p çözünürlükte 30 FPS akıcılığında oynanacak olabilir. Çıkışına yakın bir zamanda paylaşılacağını tahmin ettiğimiz yeni detaylar ile tam anlamıyla bilgi sahibi olabileceğiz gibi görünüyor.

Son olarak, geçtiğimiz ay yayınlanmış olan The Ancient Gods: Part One içeriğinin ise ana oyunun çıkışından sonraki bir zamanda Switch kullanıcılarının beğenisine sunulacağı söyleniyor.

DOOM Eternal oyununun Switch versiyonu için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.