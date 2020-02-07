DOOM Eternal Videosunda Silah Modları ve Geliştirmeler Gösteriliyor

Oyun dünyasının kült serilerinden olan DOOM, önümüzdeki ay yeni oyunu DOOM Eternal ile geri dönüş yapacak. PC, PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak olan oyun için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

DOOM serisi, her bir oyununda cehennemden istilaya gelen şeytanlar ile amansız bir mücadeleye dayalı oynanış sunmuştu. DOOM Eternal ise bunlardan pek de farklı olmayacak. Yine birbirinden kuvvetli silahları alıp da şeytanlar ile yarınlar yokmuş gibi savaşacağız.

Bu zamana kadar oyun ile ilgili birçok oynanış videosu yayınlanmıştı ama içlerinden hiçbirisi mühimmat kısmına özel olarak odaklanılan bir oynanış sunmamıştı ama IGN, Oyun Yönetmeni Hugo Martin ile bu noktaya odaklanılan bir video hazırlığında bulundu.

Aşağıdan izleyebileceğiniz yedi buçuk dakikalık videoda silah modları ve geliştirmelere yakından bakılıyor. Görüldüğü üzere Shotgun ve Super Shotgun silahları bu oyunda da bulunacak. Bunun yanı sıra Heavy Assault Rifle ile eş değer performans sergileyen Heavy Cannon da gözden kaçmıyor. DOOM Eternal oyununda silahların farklı seviyelerde yeterlilikleri olacak. Mesela Plasma Rifle kalkanları yok etmede kusursuz performans sergiliyor. Bu açıdan bakıldığında, devam oyunu hikaye anlamında olduğu kadar diğer yönlerde de derinlik sunuyor ve biz oyuncuları daha çok sabırsızlandırıyor.

Yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.