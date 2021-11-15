Doom Geliştiricisi, Doomscroll Grubunu Durdurmaya Çalışıyor

Doom geliştiricisi Id Software, "Doomscroll" olarak bilinmek istenen bir grubu durdurmak için yasal bir sürecin başlatılması için harekete geçti. Doomscrolling, Twitter ve benzeri platformlar üzerinden kötü haberleri okuyarak çok fazla zaman harcama anlamına gelir.

Texas'taki bir metal gitarist de buradan yola çıkarak grubu için en ilgi çekici ismin "Doomscroll" olacağını düşündü. Grup adını ticari marka haline getirme girişiminde bulunduktan sonra önüne Id Software engeli çıktı.

Doom Geliştiricisi, Doomscroll Grubu ile Karşı Karşıya

Wired tarafından paylaşılan bilgilere göre bir gitarist ve Amazon çalışanı olan Dustin Mitchell, "Doomscroll" adını kullanma isteği yüzünden Id Software ile karşı karşıya geldi.

Mitchell, iddiaya göre QAnon'un etkisine bağlı kalan bir kadın ile ilgili haber okuduktan sonra grup adı olarak Doomscroll'u kullanmak istedi. Burada ilham kaynağı aslında okuduğu haberden başka bir şey değildi. Mitchell, Doomscroll'un telaffuzunu beğendi ve grubun adı için harika bir seçim olacağını düşündü.

Gerginlik, Mitchell'in şubat ayında grubun adını ticari marka haline getirmek için adım atmasından sonra başladı. Mitchell'in USPTO (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi) başvurusu birkaç ay sonra onaylandı ve 30 günün sonunda ticari markasının yasal olarak geçerli olmaya başlayacağı bildirildi. Mitchell, 13 Ekim'de ise Id Software'i temsil eden bir avukattan e-posta aldı.

Avukat, herhangi bir yasal işleme maruz kalmamak için 30 günlük sürenin uzatmasını istedi. Mitchell, konu ile ilgili yaptığı açıklamada çocukken Doom oyunlarının büyük bir hayranı olduğunu ancak grup adı yüzünden video oyununun geliştiricileri ile karşı karşıya gelmesinin kendisine çok garip hissettirdiğini söyledi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Benden kendileri ile tamamen alakasız olan bir şeyi almaya çalışıyorlar."

Doomscroll'un geleceği şu anda Id Software'a bağlı avukatların elinde gibi görünüyor. Mitchell, ekim ayında 2023'e kadar geçerli bir deneme süreci başlattı. Bu nedenle grubun gitaristinin Id Software ile mücadele etmekten vazgeçmediği sürece bu sorunun yakın zamanda çözüme kavuşması çok olası görünmüyor.

Peki, sizin Doom geliştiricisi Id Software'ın Doomscroll ismi yüzünden uyarıda bulunması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.