Doom ve Fall Guys'ın Karışımı Doom Guys Çıktı! Ücretsiz İndirin

Romain Bayer isimli bir oyun geliştiricisi, bir zamana damgasını vurarak tüm zamanların en başarılı fps (first person shooter) video oyunlarından biri haline gelmiş Doom ile yakın bir zamanda çıkan ve çıktığı gibi indirme sayısı açısından rekor üzerine rekor kıran Fall Guys isimli video oyunlarını birleştirerek yeni bir video oyunu oluşturdu. Ücretsiz olarak sunulan Doom Guys isimli video oyunu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Doom Guys Nasıl İndirilir?

Eğlenceli oynanış tarzı ile battle royale türüne yeni bir soluk getiren Fall Guys: Ultimate Knockout, çıktıktan kısa bir süre sonra tüm zamanların en çok indirilen PlayStation Plus oyunu olmuştu. Oyunun başarısı elbette ki bununla sınırlı kalmadı ve Steam'de 7 milyon kopya satarak harika bir başarının daha altına imza attı. Romain Bayer isimli oyun geliştiricisi ise kısa sürede çoğu oyuncu tarafından benimsenen eğlenceli battle royale oyunu Fall Guys ile tüm zamanların en başarılı fps oyunlarından biri olan Doom ile aynı evrende geçen bir video oyunu geliştirdi.

İki popüler video oyununun mükemmel bir şekilde birbirine bağlandığı video oyunu ise ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ücretsiz olarak Doom Guys indirmek için yapılması gerekenler ise Romain Bayer'ın itch.io'da yer alan hesabındaki oyun sayfasını ziyaret etmek ve önünüze gelen sayfanın biraz altındaki "Download" butonuna tıklamakla sınırlıdır. Oyunun boyutu 39 MB olduğu için bilgisayarınızın kaynağını günümüzün devasa grafiklerine sahip olan video oyunları gibi çok fazla kullanmayacaktır. İlerleyen günlerde oyuna gelecek güncellemelerle beraber oyunun boyutunda da artış meydana gelme olasılığının oldukça yüksek olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Oyuncuların Doom ile Fall Guys'ın harika bir şekilde birbirine bağlandığı video oyunundaki amacı, Fall Guys karakterleri tarafından kaçırılan Doom Slayer'ın hapishaneden kaçmasına yardımcı olmaktır. Oyunda şimdilik 4 farklı silah ve 3 farklı düşman bulunuyor ancak oyunun hala geliştirme aşamasında olduğu için oyunun boyut kısmında da bahsettiğimiz gibi ilerleyen günlerde yeni karakterlerin ve silahların eklenme olasılığı oldukça yüksek görünüyor.