Bir YouTuber Doom Oynamak İçin Patatesten Elektrik Üretti!

Daha önce bazı YouTuberlar, eski Nokia marka telefonlar ve hatta elektronik gebelik testi üzerinden Doom oynamayı başarmıştı. Bir dönemin en popüler video oyunları arasında yer alan Doom, bu kez oldukça ilginç bir yöntem kullanılarak oynandı. Bir YouTuber Doom oynamak için patatesten elektrik üretti. Peki, Doom isimli video oyununu oynayabilmek için kaç patates kullanarak elektrik üretmeniz gerekir? İşte YouTuber tarafından yapılan ilginç deney ile ilgili tüm ayrıntılar!

YouTuber Doom Oynamak İçin 100 Kilogram Patatesten Elektrik Üretti

Müzik, tasarım ve teknoloji ile ilgili eğlenceli deneylere odaklanan Equalo ismine sahip YouTuber, oldukça eğlenceli ve bir o kadar da enteresan bir deney gerçekleştirdi. Bu zamana kadar elektronik gebelik testi, eski Nokia marka telefonlar dahil birçok enteresan cihazda Doom çalıştırıldı. Equalo isimli YouTuber, bu kez Doom oynamak için tam 100 kilogram patatesten elektrik üretti.

Equalo, YouTube kanalı üzerinden patatesten elektrik üreterek nasıl Doom oynadığını içeren 16 dakika 58 saniye uzunluğunda bir video yayımladı. Yayımlanan video YouTube izleyicileri tarafından kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü ve söz konusu video, iki gün gibi bir sürede 110 binden fazla kişi tarafından izlendi. 4500'den fazla beğeni alan videoya 330'dan fazla yorum yapıldı. Peki, YouTuber, patatesten elektrik üreterek Doom'u nasıl oynadı?

YouTuber, yaklaşık olarak bir ay süren proje kapsamında Raspberry Pi Zero'ya güç vermek için patates kullandı. Raspberry Pi Zero'nun çalışabilmesi için 100 ila 120 mA civarı güç gerekiyor. Equalo, Raspberry Pi Zero'nun çalışması için gereken güç miktarını patateslerden elde etmek için kolları sıvadı. YouTuber tarafından paylaşılan bilgilere göre cihazı çalıştırabilmek için 770 patates kullandı. Equalo, 770 patatesin de tam 100 kilograma denk geldiğini belirtti.

İlginç ve eğlenceli bir proje ortaya çıkaran YouTuber, videonun sonunda "Patateslerden artık nefret ediyorum" ifadelerini kullandı. YouTuber, sözlerine şu şekilde devam etti: "Lütfen bunu asla kendi başınıza yapmaya çalışma. Buna değmez. İzlediğiniz için teşekkürler." Doom oynamak için 100 kilogram patatesten elektrik üretilen videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.