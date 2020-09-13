Dizinin ikinci sezonunu izleyen hayranlar, ikinci sezonun sonunda üçüncü sezonun gelip gelmeyeceği ile ilgili kesin bir cevap bekliyordu. Doom Patrol ekibi ilk olarak Titans isimli dizide görülmüş ve daha sonrasında Doom Patrol ismiyle bambaşka bir dizinin içerisinde yer almaya başlamıştı. HBO Max tarafından paylaşılan bilgilere göre DC evreninin en ilginç süper kahramanlarını konu alan Doom Patrol 3. sezon onayını aldı. Peki, dizinin üçüncü sezonu ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Doom Patrol 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Crazy Jane (Diane Guerrero), Robotman (Brendan Fraser), Cyborg (Joivan Wade), Negative Man (Matt Bomer) ve Elasti-Girl (April Bowlby) gibi karakterlerin yer aldığı dizi, ilk iki sezonda Doom Patrol ekibinin mücadelesini işledi ve dünyanın dört bir yanındaki hayran kitlesinden büyük beğeniler topladı. DC evreninin en ilginç karakterlerinin bir arada toplandığı dizinin ikinci sezonunun sonrasında seyircilerin kafasında üçüncü sezon ile ilgili bazı soru işaretleri oluşmuştu ama HBO Max tarafından paylaşılan bilgilerin neticesinde seyirci kitlesinin kafasında oluşan soru işaretlerinin tümü giderildi.

Jim Lee, kısa bir süre önce Titans ve Doom Patrol dahil olmak üzere DC evrenine ait olan hemen hemen her yapımın HBO Max'e taşınacağını doğrulamıştı. HBO Max, WarenerMedia'nın odak noktalarından biri haline geldikten sonra yayın hayatını The CW'de devam ettiren dizilerin dışında kalan yapımların büyük bir kısmı aşamalı olarak HBO Max'e taşınmaya devam ediyor.

Titans 3. sezonu ile beraber çoğu soru işaretini ortadan kaldırmış olsa da Doom Patrol'un hala cevaplaması gereken sorular vardı ve hikayesinin tam olarak bittiğini söylemek doğru olmazdı. Doom Patrol'un seyirci kitlesi bu nedenle dizinin üçüncü sezonunun neticesini merak içerisinde bekliyordu. DC Entertainment tarafından yapılan açıklamada Doom Patrol'un 3. sezonunun HBO Max'te devam edeceğini duyurarak izleyicilerinin soru işaretini ortadan kaldırdı ve Jim Lee'nin DC evrenindeki yapımların taşınması ile ilgili bilgilendirme mesajını bir kez daha doğruladı ancak açıklamada Doom Patrol'un yayımlanacak olan 3. sezonu ile ilgili çok fazla ayrıntı verilmedi.