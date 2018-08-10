Doom Patrol Dizisinde Cyborg’u Canlandıracak İsim Belli Oldu

DC evreninin en önemli karakterlerinden Victor “Cyborg” Stone, Doom Patrol dizisinde boy göstermeye hazırlanıyor. Süper kahramana 25 yaşındaki İngiliz oyuncu Joivan Wade hayat verecek.

DC’nin yakın zaman sonra piyasaya çıkacak çevrimiçi yayın platformu DC Universe’de yayınlanacak olan Doom Patrol, aradığı Cyborg’unu buldu. Yarı insan yarı makine özelliklerine sahip süper kahraman Victor Stone karakterini aksiyon dizilerinden tanınan Joivan Wade canlandıracak. Hatırlayacağınız üzere, söz konusu karaktere Justice League filminde Ray Fisher hayat vermişti.

Joivan Wade

Doom Patrol, Amerikan dizi tarihinin kült yapımlarından Supernatural’ın yaratıcısı ünlü prodüktör ve senarist Jeremy Carver tarafından hayata geçiriliyor. Victor Stone, çok önemli bir misyonu yerine getirmek için Robotman, Negative Man, Elasti-Girl (April Bowlby), Crazy Jane (Diane Guerrero) ve Dr. Niles Caulder’dan oluşan süper güç ekibini toplayacak.

Büyük bir heyecanla beklenen Doom Patrol, DC’nin yeni dijital yayın platformu DC Universe’de yayınlanacak. Platformda ayrıca, Titans, Swamp Thing, Stargirl dizileri ve Young Justice: Outsiders ve Harley Quinn animasyonları da izleyicilerle buluşacak.

DC Universe, web ve mobil web erişimine ek olarak iOS, Android, Roku, Apple TV ve Amazon Fire TV’de sunulacak. Hizmette abonelik ücreti ise bir yıl için 74,99 dolar veya ayda 7,99 dolar olacak.