Doom Serisini Konu Alacak Yeni Filmden İlk Video

2005 yılında çekilen ve oldukça kötü eleştiriler alan Doom filminden sonra, klasik serinin hayranları Doom’un oyun olarak kalmasında ısrar etmişlerdi. Buna rağmen yılmayan Hollywood, kısa süre önce çıkan yeni oyunları ile eski günlerine dönme sinyalleri veren Doom’u tekrar beyaz perdeye getirme kararı almıştı.

Doom: Annihilation ismi ile tekrar vizyondaki yerini almaya hazırlanan Doom serisinin yeni filmi için ilk video ise bugün yayınlandı. Death Race 2 ve Death Race 3 gibi filmlerden tanıdığımız Tony Giglio’nun yazıp yönettiği yeni filmin, Mars’ın uydusundan gelen bir acil durum sinyalini takip eden uzay kuvvetleri timinin hikayesini ele alacağı belirtildi. Keza 2005 yılında vizyona giren film de benzer bir hikayeden yola çıkarak çekilmişti.

Doom serisinde de benzer bir hikayenin anlatıldığı düşünülürse orijinalinden kopmadığı görülen yeni film için yayınlanan kısa video ise filme dair kimi detayları izleyenlere ulaştırdı. Video oyun serisinde olduğu gibi kan ve vahşetin çok yukarılarda olduğu izlenimini veren videodan sonra serinin hayranları, oyunun geliştiricisi id Software’in filmle alakasını sordular. Serinin yapımcısı ve yayıncısı ise Doom: Annihilation ile bağlantıları olmadığını dile getirdiler.