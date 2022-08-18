Doom Serisinin Efsane Oyunu Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da bir ücretsiz oyun ve bir oyun içi içerikle oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta 44 TL değerindeki Doom serisinin efsane oyununu ücretsiz olarak veren Epic Games'in durağı DOOM 64 oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Doom serisinin efsane yapımlarından DOOM 64 ile karşımızda. 44 TL değerindeki bu oyunu 25 Ağustos saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da belli oldu. Ring of Pain önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

DOOM 64 Hakkında

1997'de Nintendo 64 için piyasaya sürülen DOOM 64, DOOM II'deki olayların doğrudan bir devamı niteliğindeki birinci şahıs nişancı aksiyon oyunudur. 2020'de DOOM'un 25. yıldönümü şerefine PC ve konsollar için DOOM 64'ün geliştirilmiş bir sürümü yayınlandı ve artık Epic Games üzerinden oynanabilir.

Cehennemin Dünya istilasını durdurmanın üstünden yıllar geçti. İnsanlığın güvenliği adına karantinaya alınan Mars'taki UAC araştırma tesisleri terkedildi ve unutuldu... ta ki şimdiye dek. Önemini yitirmiş bir uydudan gelen sinyalin gösterdiğine göre geriye tek bir varlık kalmış ve bu varlık iblisleri diriltecek güce sahip. Cehennem ordularıyla savaşmış sağ kalan tek uzay savaşçısı olarak İblislerin Anası'nı avlamak ve yeni bir iblis istilasını durdurmak için bir başına savaşa gönderildin.