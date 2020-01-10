DOOM ve DOOM II için Yeni Güncellemeler Geldi

DOOM, DOOM II ve DOOM III, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında serinin yirmi beşinci yıl dönümü vesilesiyle PlayStation 4, Xbox One, Switch ve iOS ve Android tabanlı sistemler için satışa sunulmuştu. Bu elbette eski oyunları özleyenler için bulunmaz bir fırsat yaratmıştı. Dün Bethesda Softworks, ilk iki DOOM için birer güncelleme yayınlandı.

Bahsi geçen güncelleme, bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınladı. Güncellemeyle her iki oyunun geneli için hata çözümlemeleri, iyileştirmeler ve değişiklikler yapılırken birçok yeni özellik de kazandırılıyor.

Yeni özelliklerin başında eklenti desteği bulunuyor. Güncelleme sonrasında ana menüden erişim sağlayarak, topluluk tarafından bu iki oyun için hazırlanmış bölümleri ve SIGIL dahil birçok megawad'ı indirerek oynayabileceksiniz. İlerleyen zamanlarda daha fazla bölümün ekleneceği söyleniyor.

Bir diğer önemli yenilik ise hızlı silah seçimi olacak. D-Pad'i kullanarak Shotgun ve Super Shotgun, Chaingun, Rocket Launcher ve Plasma Gun arasında geçiş yapabileceksiniz. Bunun yanı sıra istediğiniz silahı seçmek için topladığınız silahların arasında dolaşıp durmanız da gerekmeyecek. Previous Weapon ve Next Weapon'a basarak istediğiniz silahı bulduktan sonra seçili olan silahınız ile yer değiştirilecek.

Bu yeniliklerin dışında, 60 FPS desteği, hızlı kaydetmek ve son kaydı yüklemek, bölüm seçimi yapabilmek, en-boy oranını ayarlamak, hem bölüm hem de oyunun geneli için ayrı parlaklık ayarı yapabilmek ve bölünmüş ekranda çok oyunculu mod için ekran göstergelerini sadeleştirme gibi yenilikler bulunuyor.

Güncelleme ile gelen değişiklikler ise hap göstergesinin yeşil artı haline getirilmiş ve Wolfenstein bölümündeki düşmanların orijinal DOS versiyonuna dönüştürülmesinin yanı sıra orijinal kaplamaların ve düşman seslerinin de bahsi geçen bölüme eklenmiş.