Dördüncü Nesil Audi A3 Tanıtıldı

Volkwagen, kompakt sınıftaki son temsilcisi Audi A3’ü tanıttı. Golf, Seat Leon ve Skoda Octavia ile benzer motorla piyasaya çıkacak dördüncü nesil A3, tamamen yenilenmiş iç tasarımla geliyor.

Volkswagen Grubu, kompakt sınıfı temsil eden Audi A3 modelini Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacaktı ancak corona virüsü nedeniyle fuar iptal edilmişti. Alman üretici, dijital düzenlediği lansmanda A3’ün yeni neslini tanıttı.

Dördüncü kompakt otomobil olan A3’te tasarım değişikliğine gidildiği, özellikle de iç mekanda büyük değişim yapıldığı görülüyor. Üçüncü nesilde gizlenebilen multimedya ekranı, yerini orta konsolun üst kısmına monte edilen bir ekrana bırakmış. Sürücü tarafındaki havalandırma ızgaralarının gösterge tablosunun iki yanındaki konumu ve Lamborghini modellerine gönderme yapan şekli dikkat çeken detaylar arasında. Orta konsolda bulunan ve multimedya ekranını kontrol etmenizi sağlayan dairesel kumanda da yok olmuş. Kapı içlerinde yer verilen ortam aydınlatmaları ilk kez bu modelde karşımıza çıkıyor.

Yeni Audi A3

Dördüncü nesil A3, önceki modele kıyasla 30mm daha uzun, 35mm daha geniş ölçülere sahip ancak aks mesafesi ve yükseklik korunmuş. Kaputun altında diğer kompakt modellerinde yer verilen güç seçenekleri yer alıyor. 1.5 ltlik benzinli ünite ve 2 litlik dizel motor A3’ün güç seçenekleri arasında ancak sadece biri Türkiye’ye gelecek.

A3’ün dördüncü nesli 2020 yılı içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak. Fiyatı henüz bilinmiyor.