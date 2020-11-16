Bir İlk Gerçekleşti: Dört Astronot Taşıyan SpaceX Roketi Havalandı

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Crew Dragon kapsülü fırlatıldı. SpaceX tarafından NASA için tasarlanan ve inşa edilen kapsül, astronotları Dünya ile Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) arasında taşımak için kullanılacak.

SpaceX ve NASA Uzaya İlk Operasyonel Mürettabatlı Uçuş Gerçekleştirdi

Crew Dragon 4 astronotu uzaya taşıyor. Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan Crew Dragon kapsülü 27 saat sonra Uluslararası Uzay İstayonu'na (ISS) kenetlenecek. Crew Dragon, içerideki mürettebatın müdahalesine gerek kalmadan uzay istasyonuna otomatik olarak yanaşacak şekilde tasarlandı. Kapsülün içerisinde üç Amerikalı ve bir Japon astronot bulunuyor.

Astronotlar ISS'de altı ay geçirecekler. 4 kişilik mürettebatın salı günü Türkiye saati ile sabah 07.00'de ulaşması beklenmekte. Hemen aşağıdan NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz. Videoda fırlatılış anı yer alıyor.

Resilience rises. 🚀



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt — NASA (@NASA) November 16, 2020

Mürettebat-1 adı verilen görev, çeşitli faktörler nedeniyle birkaç kez ertelendi. İlk olarak 31 Ekim'de fırlatma gerçekleşecekti ancak Falcon 9 roket motoruyla ilgili olarak ele alınması gereken bir sorun vardı. Bundan dolayı fırlatma işlemi 14 Kasım Cumartesi gününe ertelendi. Ancak rüzgar koşullarından kaynaklanan küçük bir gecikme daha yaşandı. İki kez ertelemenin ardından kapsül fırlatıldı.

3 NASA astronotu Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile deneyimli Japon Uzay Ajansı (Jaxa) astronotu Soichi Noguchi şu anda Uluslarası Uzay İstasyonu'na gidiyor. 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA'dan Kate Rubins ve Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov'a katılacak.

Yaklaşık 6 ay önce Dünya'da ilk kez SpaceX isimli özel şirket uzaya insanlı uçuş yapmıştı. Crew Dragon kapsülü ile seyahat eden Bob Behnken ve Doug Hurley isimli astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapmıştı. İlk insanlı uçuş başarı ile tamamlanmıştı.

SpaceX'in NASA'dan aldığı izin ile artık her yıl 2 kişiyi Uluslararası Uzay İstasyon'una götüreceği söyleniyor.

Sizler 4 astronotun Crew Dragon kapsülü ile ISS'e gidiyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı bekliyoruz.