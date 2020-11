Bir İlk Gerçekleşti: Dört Astronot Taşıyan SpaceX Roketi Havalandı

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Crew Dragon kapsülü fırlatıldı. SpaceX tarafından NASA için tasarlanan ve inşa edilen kapsül, astronotları Dünya ile Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) arasında taşımak için kullanılacak.

Crew Dragon 4 astronotu uzaya taşıyor. Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan Crew Dragon kapsülü 27 saat sonra Uluslararası Uzay İstayonu'na (ISS) kenetlenecek. Crew Dragon, içerideki mürettebatın müdahalesine gerek kalmadan uzay istasyonuna otomatik olarak yanaşacak şekilde tasarlandı. Kapsülün içerisinde üç Amerikalı ve bir Japon astronot bulunuyor.

Astronotlar ISS'de altı ay geçirecekler. 4 kişilik mürettebatın salı günü Türkiye saati ile sabah 07.00'de ulaşması beklenmekte. Hemen aşağıdan NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz. Videoda fırlatılış anı yer alıyor.

Resilience rises. 🚀



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt