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Dört Kameralı Huawei Maimang 6 Resmileşti

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Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, kendisinin ilk 18:9 ekran formatlı ve dört kameraya sahip cihazı olan Maimang 6’yı resmi olarak duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde bir sertifika şirketi olan TENAA tarafından sızdırılan cihaz, bugün itibarıyla şirket tarafından resmileşti. Özellikle dört kamerasıyla dikkat çeken Maimang 6 ile Huawei, çerçevesiz ekran teknolojisine adım atmış olacak.

Her ne kadar dört kameralı ve çerçevesiz ekran olacağını söylesek de Maimang 6 üst seviye akıllı telefon pazarında yer almayacak. Huawei’n kendi yonga seti olan Kirin 659'u kullanacak olan Maimang 6, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 5.9 inç IPS LCD ekran bulunduracak cihazın arka kısmında 16+2MP çözünürlüğünde, ön tarafta ise 13+2MP çözünürlüklü kameralar yer alacak. 3340 mAh bataryayla gelecek olan Maimang 6, Android 7.0 üzerinde çalışan EMUI 5.1 arayüzünü kullanıyor olacak.

30 Eylül’de Çin pazarında satışa çıkacak cihaz, Çin içerisinde beğenilirse Avrupa ve Amerika kıtasına da dağıtılacak. Cihazın global isminin ise Mate 10 Lite olacağı ifade edildi. Ayrıca son olarak Maimang 6, 365 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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ETİKETLER: Android akıllı telefon huawei dört kameralı telefon

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