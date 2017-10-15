Dört Kameralı Huawei Mate 10 Lite Geliyor!

Çin merkezli Huawei şirketinin yeni amiral gemisi Mate 10 yarın tanıtılacak. Ancak bugün şirketin lansmanda sadece Mate 10’u tanıtmayacağı ortaya çıktı. Mate 10’un dışında ayrıca Mate 10 Lite ismiyle yeni bir cihaz daha tanıtılacağı söylenilen Huawei’n, bu cihazında dört kamera ve 18:9 ekran kullandığı iddia ediliyor.

Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun lansmanını düzenleyen Huawei, bu iki cihaza göre daha düşük özelliklere sahip bir cihaz daha tanıtacak. Bütün Mate 10 modellerinin 18:9 ekran formatıyla geleceğini belirtirken ayrıca Mate 10 Lite orta segment kullanıcılara hitap edecek.

5.9 inç 2160x1080 ekranla gelecek olan Mate 10 Lite, Kirin 659 yonga setinden gücünü alacak. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olacak cihaz, 3340 mAh bataryayla kullanıcıları karşılayacak. Parmak izi sensörü ve IP68 sertifikası bulunduracak Mate 10 Lite’yi Android 8.0 Oreo destekleyecek.

Özellikle kameralarıyla dikkat çeken Mate 10 Lite, arkada 16+2MP, önde ise 13+2MP çözünürlüğünde olmak üzere toplamda dört kamera bulunduracak. Önde ve arkada bokeh efektini sunabilecek olan Mate 10 Lite, arkada çift flaşla gelebilir.

Kasım ayında kullanıcılarla buluşacak olan Mate 10 Lite’nin, 455 dolar fiyat etiketiyle geleceği ifade ediliyor.