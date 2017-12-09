Dört Kameralı Huawei Nova 2s Duyuruldu

Bu yıl içerisinde neredeyse her seviyeden bir telefon çıkaran Huawei, yıl bitmeden yepyeni bir cihaz daha çıkardı. Nova 2s adında olan akıllı telefon, çift ön ve çift arka kamerasıyla dikkatleri üzerine topluyor. Çin için tanıtılan telefonun donanımı da tatmin edici seviyede.

6 inç Full HD+ ekrana sahip olan Nova 2s, 18:9 ekran formatıyla geliyor. Kirin 960'dan gücünü alan cihazda 4GB ile 6GB RAM ve 64GB ile 128GB dahili hafıza seçeneği bulunuyor. Ayrıca cihazda hızlı şarj desteğine sahip 3340 mAh batarya yer alıyor.

Huawei Nova 2s ile ilgili dikkat çekici olan şey ise ön tarafında çift kamera olması. Arkada 20MP+16MP çözünürlüklü çift kamera, RGB ve monokroma için destek sağlıyor. Ön tarafta ise 20MP+2MP'lik kameralar bulunuyor.

Sadece Çin için satışa sunulan Nova 2s tercihe göre 410 dolar ile 530 dolar arasında fiyat etiketiyle satılacak.