Dört Kameralı Huawei Nova 5i Pro Tanıtıldı

Son dönemde ABD hükümeti ile yaşadığı sorunlarla gündeme Çinli teknoloji devi Huawei, yeni akıllı telefonu Nova 5i Pro’yu tanıttı. Uluslararası pazarlarda Mate 30 Lite ismiyle boy göstermesi beklenen cihaz, dikdörtgen formundaki dörtlü kamera sistemiyle öne çıkıyor.

Huawei Nova 5i Pro, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.26 inç IPS LCD ekranla geliyor. Gücünü 7nm sürecinde üretilen Kirin 810 yonga setinden alan akıllı telefon, 6 / 8GB RAM ve 128 / 256GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip.

Nova 5i Pro'nun arkasında dikdörtgen şeklindeki bölüme yerleştirilmiş dört kamera bulunuyor. Dörtlü kamera sistemi, 48MP f / 1.8 Sony IMX586 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP süper makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Ön tarafta ise f / 2.0 diyafram aralığına sahip 32MP selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun 4.000mAh değerindeki bataryası, 30 dakikada yüzde 50 oranında şarj sağlayan 20W kablolu şarjı destekliyor.

Siyah, Yeşil ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei Nova 5i Pro, 322 dolardan başlayan fiyatlarla 2 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak.