Dört Kameralı Samsung Galaxy M31 Satışa Hazır

Samsung’un yeni üyesi Galaxy M31, Türkiye'de de online mağaza üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca 24 Mart’a kadar telefonu sipariş verenlere AKG Y400 Kablosuz Kulaklık da hediye edilecek.

Galaxy M31 Teknik Özellikleri

2,3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden güç alan Galaxy M31, 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle geliyor. 6000 mAh bataryası ile dikkat çeken cihazın ayrıca 15W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

6,4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip Galaxy M31, 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken güçlü kameralar ile mükemmel 4K video kaydını mümkün hale getiriyor.

32MP selfie kamerası bulunan Galaxy M31'in arka tarafında da 64MP çözünürlüğündeki ana kamerasına 5MP makro ve 8MP ultra geniş açılı kameraya ek olarak 5MP derinlik algılama sensörü yardım ediyor.

Galaxy M31 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi olmak üzere üç renk ile satışa sunulan cihazın satış fiyatı ise 2799 TL olarak belirlenmiş. Galaxy M31'in satış sayfasına gitmek isterseniz buraya tıklamanız yeterli.