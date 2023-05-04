Dört Kilometreden Düştü, Sağ Çıktı: İşte O iPhone! (Video)

Düşme testleri, genellikle birkaç metre yükseklikten gerçekleştiriliyor. Ancak bu düşme testinin yüksekliğine daha önce hiç kimse ulaşmadı. Bir paraşütçü, atlama yaptığı iPhone'u yanlışlıkla cebinden düştü.

Sonuç olarak telefon, 4.2 kilometre yükseklikten hızla aşağıya düşmeye başladı. Hatton Smith tarafından paylaşılan düşen iPhone videosu, TikTok'ta paylaşıldı.

İşte 4 Kilometreden Düşen iPhone'un Son Durumu

Hatton Smith, atlama sonrasında cebinden fırlayan telefonunun uzaklaşmasını yalnızca izlemekle yetindi. Atlayış sonrasında yere inen ekip, iPhone'umu Bul yardımıyla telefonun yerini tespit etmeye çalıştı. Ancak ilginç bir şekilde telefon hala çalışıyor görünüyordu.

Kısa sürede telefonun düştüğü noktaya ulaşan Hatton Smith ve arkadaşları, telefonun neredeyse hiçbir hasar almadan düşüşten sağ kurtulduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Atlayış yapmadan önce cep telefonunuzu cebininizde bırakırsanız ne olur?" notuyla paylaşılan videoda telefonun bir toprak alana düştüğü görüldü.

Her ne kadar 4.2 kilometre gibi absürt bir yükseklikten düşse de telefonun sağlam bir şekilde kalmasının birkaç sebebi var. Tabii ki bu konuda en önemli nokta, toprağın telefonun düşüşünü yavaşlatacak kadar yumuşak bir ortam sağlaması. Ayrıca telefonun oldukça kalın bir koruyucu kılıfa sahip olduğu da görülebiliyor.