Dört Yıl Geçmesine Rağmen Samsung Halen Galaxy S9'a Güncelleme Gönderiyor

Hiç şüphe yok ki Samsung, Android güncellemeleri konusunda cihazları en uzun süre güncelleme alan markalardan biri. Dev telefon üreticisi, piyasadaki en uzun yazılım güncelleme sahipti ve artık kendi beklentilerini de aşıyor.

SamMobile tarafından bildirilen habere göre Samsung, dört yıl önce piyasaya sürülen Galaxy S9 serisine Mart 2022 güvenlik güncellemesini sunmaya başladı.

Bu, 2019 ve sonrasında piyasaya sürülen cihazlar için dört yıllık güvenlik güncellemelerini duyurduğunda Samsung'un planının bir parçası değildi ancak Galaxy S9 modelleri, Samsung'un üç aylık güvenlik güncelleme listesinde yer almaya devam ediyor. Galaxy S9 serisi için Mart 2022 güncellemesi, G96xFXXUHFVB4 ürün yazılımı sürümünü taşıyor ve 50'den fazla güvenlik açığını gideriyor. Yazılım şu anda Almanya'da kullanıma sunuldu ancak yakında diğer küresel bölgelere de ulaşması bekleniyor.

Galaxy S9 Serisi Güncelleme Geçmişi

Keza Galaxy S9 serisi, güvenlik düzeltme güncellemelerini birçok yeni Samsung telefonundan çok daha erken alıyor. Samsung'un kendi yazılım güncelleme vaadinin ötesine geçtiğini görmek harika. Bu eylemleri, uzun süredir Samsung kullanan kullanıcıları ve cihazlarını yıllarca güvenle kullanmayı isteyen yeni alıcıları memnun edecek bir şey.

Galaxy S9 veya S9 Plus kullanıcısıysanız Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek en son güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.