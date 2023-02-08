Depremzedelere Kalacak Yer Sağlayacak Yeni Proje: Dostluk Çatısı

Kahramanmaraş depreminden sağ kurtulanlar için yardım kampanyaları ve bağışlar sürüyor ve bu doğrultuda Hepsiburada'ya bağlı oluşum Hepsiemlak, konaklamaya ihtiyaç duyan depremzedeler için kalabilecekleri yer bulabilecekleri yeni projeyi kullanıma sunuyor.

Hepsiemlak'ın konaklamaya ihtiyaç duyan depremzedeler ile evini paylaşmak isteyen insanları bir araya getirme amacıyla yürüttüğü yeni "Dostluk Çatısı" adındaki proje hayata geçirildi. Ülkeyi derinden sarsan depremin etkileri hâlâ sürerken on binlerce vatandaşa kalacak yer imkânı sağlamak için çalışmalar ve seferberlik sürüyor.

Dostluk Çatısı Nasıl Kullanılıyor?

www.dostlukcatisi.com sitesi üzerinden hizmetlerini sürdüren yeni projede "Konaklamaya Uygun Yerim Var" diyerek evinizi depremzedelere açabilir, "Konaklamaya İhtiyacım Var" diyerek kalacak yer aradığınıza dair bilgi verebilirsiniz. İlgili formları doldurmanızla birlikte Hepsiemlak çatısı altındaki yetkili kişiler sizinle doğrudan iletişime geçmekte.

Hepsiemlak çalışanları bu doğrultuda ihtiyaç sahipleri ve ihtiyaç sahiplerine kanat geren kişileri en doğru şekilde eşleştirerek, ülkece yaşadığımız bu felaketteki en büyük sorunlardan biri olan barınma sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.