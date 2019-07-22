Dota 2 Turnuvası 30 Milyon Dolardan Fazla Ödül Havuzuyla Geliyor

The International (Uluslararası) adlı Dota 2 turnuvası, 30 milyon dolardan fazla ödül havuzuyla en azından bir yıl daha en kazançlı e-spor turnuvası ünvanını koruyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Valve’in devasa Dota 2 turnuvası, 2013 yılından bu yana devam eden bir geleneğe ve giderek artan bir ödül havuzuna sahip.

Valve geçtiğimiz Mayıs ayında oyun için, farklı seviyelerde mevcut olan, oyunculara nadir skinler ve sınırlı özel etkinlikler gibi şeyler kazandıran bir battle pass yayınlamıştı. Buradan elde edilen gelirin dörtte biri, yılın en büyük Dota 2 turnuvasının ödül havuzunu doldurmak için kullanıldı. Geçtiğimiz yıl Vancouver’da düzenlenen etkinlikte, o zamanın rekoru olan 25.5 milyon dolarlık ödül havuzu vardı.

Bu yılki 30 milyon dolarlık ödül havuzunun bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu miktar, The International’ı dünyadaki en büyük e-spor etkinliği yapıyor (en azından para ödülü açısından). Ancak Dota 2’nin bu alanda önemli bir rakibi de mevcut.

Epic, Fortnite’ı geçerli bir rekabetçi oyuna dönüştürebilmek için geçtiğimiz yıl 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Bu bütçenin 30 milyon doları, 26-28 Temmuz tarihlerinde New York’da düzenlenecek olan Fortnite World Cup’ın (Fortnite Dünya Kupası) ödül havuzunu oluşturacak.

The International 2019 adlı Dota 2 turnuvası da 20 Ağustos’ta Şangay’da düzenlenecek.