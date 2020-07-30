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Dota 2 ve CS:GO Sunucuları Kabloları Kesildiği için Kapandı

Valve'in Dota 2 ve CS:GO sunucuları kablo koptuğu için kapandı. Dota 2 ve CS:GO sunucuları ne zaman açılacak, Valve ne açıklama yaptı? İşte detaylar.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Valve geçtiğimiz yaptığı açıklamaya göre Dota 2 ve CS:GO sunucuları fiber optik kablolarında kopmalar yaşandığı için kapandı. Valve'in açıklaması sosyal medyada gündem olurken Dota 2 ve CS:GO sunucularına saldırı olduğu düşünülmüştü.

Şaka değil: Dota 2 ve CS:GO sunucularının kablosu koptu

Geçtiğmiz hafta içerisinde ABD'nin doğusundaki sunucularda kopmalar yaşandığı gözlemlendi. Valve'in Dota 2 ve CS:GO sunucuları şu anda çalışmıyor ve bunun nedeni kapasite sorunları veya DDoS saldırısı veya genellikle beklediğiniz herhangi bir şey değil.

Resmi Dota 2 hesabından atılan tweetlerde “ABD Doğu sunucu kümesi geçici olarak çevrimdışı. Ev sahibi bölgede geniş bir alan kesintisine neden olan kesik fiber kablo var. Bu arada diğer sunucularda sıralamayı öneriyoruz.” ifadesine yer verildi. Valve'in bölge sunucuları ne zaman düzeleceği ise belirsiz.

Dota 2 ve CS:GO sunucularındaki kablo kopması Team Fortress 2'yi de etkiliyor ancak Valve gözlemcisi wickedplayer494 Twitter'daki paylaşımında Valve'in otomatik olarak uygun sunuculara dağıtacağını belirtiyor ancak ping konusunda Doğu kümesine göre düşmeler yaşanabileceği de aktarıldı.

ETİKETLER: Dota 2 counter strike go

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