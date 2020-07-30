Dota 2 ve CS:GO Sunucuları Kabloları Kesildiği için Kapandı

Valve geçtiğimiz yaptığı açıklamaya göre Dota 2 ve CS:GO sunucuları fiber optik kablolarında kopmalar yaşandığı için kapandı. Valve'in açıklaması sosyal medyada gündem olurken Dota 2 ve CS:GO sunucularına saldırı olduğu düşünülmüştü.

Şaka değil: Dota 2 ve CS:GO sunucularının kablosu koptu

Geçtiğmiz hafta içerisinde ABD'nin doğusundaki sunucularda kopmalar yaşandığı gözlemlendi. Valve'in Dota 2 ve CS:GO sunucuları şu anda çalışmıyor ve bunun nedeni kapasite sorunları veya DDoS saldırısı veya genellikle beklediğiniz herhangi bir şey değil.

The US East matchmaking server cluster is offline temporarily. There is a cut fiber cable causing a wide area outage in the hosting region. In the meantime we suggest queuing in other servers. — DOTA 2 (@DOTA2) July 29, 2020

Resmi Dota 2 hesabından atılan tweetlerde “ABD Doğu sunucu kümesi geçici olarak çevrimdışı. Ev sahibi bölgede geniş bir alan kesintisine neden olan kesik fiber kablo var. Bu arada diğer sunucularda sıralamayı öneriyoruz.” ifadesine yer verildi. Valve'in bölge sunucuları ne zaman düzeleceği ise belirsiz.