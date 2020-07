Dota 2 ve CS:GO Sunucuları Kabloları Kesildiği için Kapandı

Valve geçtiğimiz yaptığı açıklamaya göre Dota 2 ve CS:GO sunucuları fiber optik kablolarında kopmalar yaşandığı için kapandı. Valve'in açıklaması sosyal medyada gündem olurken Dota 2 ve CS:GO sunucularına saldırı olduğu düşünülmüştü.

Geçtiğmiz hafta içerisinde ABD'nin doğusundaki sunucularda kopmalar yaşandığı gözlemlendi. Valve'in Dota 2 ve CS:GO sunucuları şu anda çalışmıyor ve bunun nedeni kapasite sorunları veya DDoS saldırısı veya genellikle beklediğiniz herhangi bir şey değil.

The US East matchmaking server cluster is offline temporarily. There is a cut fiber cable causing a wide area outage in the hosting region. In the meantime we suggest queuing in other servers.