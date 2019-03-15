Dota Auto Chess Kendi Karakteriyle Mobile Geliyor

Drodo Games tarafından geliştirilen Dota 2 modu Dota Auto Chess, ansızın milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmişti. Halihazırda Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilen bilen Dota 2 modunun, yakın zaman sonra Android ve iOS platformlarına çıkmaya hazırlandığı duyuruldu.

Modun geliştiricisi Drodo Games, oyunu mobile getirerek, daha fazla oyuncuya ulaşmak istediklerini söylerken, bugüne kadar Auto Chess oynayanları şaşırtacak bir başka açıklamanın daha altına imza attı. Drodo, geliştirdikleri modun mobil platformlarda Dota 2 karakterlerinin yerine kendi karakterlerine sahip olacağını belirtti.

Kendi markasını ve evrenini yaratmak adına harekete geçen Drodo, Dota 2 ile yollarını ayırmak için ilk adımı atarken, oyunun öncelikle Çin’de piyasaya sürüleceği dile getirildi. Halihazırda Auto Chess’in mobil sürümü için Çinli oyuncuların ön kayıtları alınırken, diğer bölgelere dair açıklama yapmadı.

Bir başka Çinli oyun stüdyosu Dragonest ile ortaklaşa geliştirilecek olan mobil Auto Chess’in çıkış tarihine dair net bir tarihten bahsedilmezken, Çin’de yapılacak denemelerden sonra oyunun diğer bölgelerde de oynanabilir hale getirilebileceği bildirildi.

Adından satranç olmasına rağmen satrancın temellerinden çok farklı olan ve farklı bir oynanış tarzı bulunan Dota Auto Chess denemek için ise hemen aşağıdaki Dota 2 indir tuşuna basarak oyunu indirmek ve Steam Atölye sayfasından Auto Chess modunu indirmeniz gerekiyor.