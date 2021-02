Netflix Animesi DOTA: Dragon's Blood Fragmanı Yayımlandı!

DOTA: Dragon's Blood fragmanı paylaşıldı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen animenin fragmanı yoğun ilgi gördü. Yayımlanan fragmana ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

DOTA: Dragon's Blood Fragmanı Paylaşıldı

Dünya genelinde çok popüler bir dijital yayın hizmeti olan Netflix, geçtiğimiz günlerde milyonlarca oyuncuyu sevindiren bir iş birliği yapmıştı. Şirket, dünyanın en popüler MOBA oyunu DOTA'nın animesinin hazırlanmaya başlandığını duyurmuştu. 8 bölümden oluşacak anime dizisinin yapımcılığını Güney Kore merkezli animasyon stüdyosu Studio MIR üstlendi.

Animasyon stüdyosu, daha önce The Legend of Korra, Black Dynamite, The Boondocks, Voltron: Legendary Defender, Young Justice: Outsiders, Batman: Soul of the Dragon, The Death of Superman gibi dizi ve film projelerinde yer almıştı. Şirket ayrıca League of Legends – Road to the Cup, Guardians of the Galaxy, Batman: Death in the Family gibi kısa filmlerin yapımcılığını da üstlenmişti.

25 Mart tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanacak DOTA: Dragon's Blood'ın sorumluluğunu ve baş yapımcılığını Ashley Edward Miller üstleniyor. Miller, daha önce Andromeda, Fringe, Thor, X-Men First Class isimli yapımların yazarlığını, Terminator: The Sarah Connor Chronicles dizisinin ortak yazarlığını yapmıştı. Miller ayrıca 2003 yılında yayımlanan Agent Cody Banks'in senaryosunu da yazmıştı.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen anime dizisinde Dragon Knight Davion ve Mirana dahil olmak üzere pek çok DOTA karakteri yer alacak. Sourge ırkını yok etmeyi hedefleyen bir savaşçı olan Davion, Eldwurms olarak adlandırılan eski bir ejderha ırkıyla karşı karşıya kalır. Davion, Mirana ile birlikte oldukça büyük bir savaşın içinde yer alır.

Popüler dijital yayın hizmeti tarafından yayımlanan 1 dakika 43 saniye uzunluğundaki fragman, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yayımlanan fragman, önümüzdeki ay yayımlanacak olan yapım hakkında bazı bilgiler edinmemize olanak sağlıyor. Tanıtım fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Siz DOTA: Dragon's Blood fragmanı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Tanıtım fragmanı hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.